Англичанам понравились заведения на Куйбышева, а шведам рестораны на Московском
Около восьми тысяч британцев и скандинавов приехали в Самару.
В субботу, 7 июля, в Самаре состоится один из матчей четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Англии и Швеции. Их болельщики за несколько дней до игры начали приезжать в Самару. Англичане оккупировали заведения в историческом центре Самары, на улице Куйбышева.
Местом сбора шведов стали рестораны на Московском шоссе, в районе пересечения с Дачной.
В субботу, 7 июля, в Самаре состоится один из матчей четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Англии и Швеции. Их болельщики за несколько дней до игры начали приезжать в Самару. Англичане оккупировали заведения в историческом центре Самары, на улице Куйбышева.
Местом сбора шведов стали рестораны на Московском шоссе, в районе пересечения с Дачной.
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