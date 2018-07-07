Англичанам понравились заведения на Куйбышева, а шведам рестораны на Московском

В субботу, 7 июля, в Самаре состоится один из матчей четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Англии и Швеции. Их болельщики за несколько дней до игры начали приезжать в Самару. Англичане оккупировали заведения в историческом центре Самары, на улице Куйбышева.Местом сбора шведов стали рестораны на Московском шоссе, в районе пересечения с Дачной.