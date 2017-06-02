Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Новый главный тренер подписал контракт с клубом по схеме 1+1.
Как сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов» в четверг, 8 июня, команда соберется в Москве, где пройдет медосмотр. После этого футболисты отправятся в Сербию на двухнедельный сбор, где проведут шесть контрольных матчей. Затем «Крылья Советов» вернутся в Самару. Здесь команда проведет заключительный этап подготовки к новому сезону. Тренировки будут проводиться на «Металлурге» из-за реконструкции полей на клубной базе.
- Всегда было приятно играть за "Крылья", а позже всегда с удовольствием приезжал в Самару. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение возглавить команду. Рад, что в Самаре меня не забыли. Понимаю, что от всех нас в этом сезоне ждут многого. Постараемся оправдать надежды болельщиков. Но надо понимать, что предстоит очень много работы, которая уже началась. Сейчас нужно определиться с игроками, которые поедут на первый сбор. Также ведутся переговоры с теми футболистами, у кого закончился контракт. Команда сейчас в долгу перед болельщиками и одна из главных задач – вернуть их доверие. Надеюсь, что самарские болельщики поддержат нашу команду и вернутся на трибуны, - приводит слова Андрей Тихонова пресс-служба «Крыльев Советов».
Как сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов» в четверг, 8 июня, команда соберется в Москве, где пройдет медосмотр. После этого футболисты отправятся в Сербию на двухнедельный сбор, где проведут шесть контрольных матчей. Затем «Крылья Советов» вернутся в Самару. Здесь команда проведет заключительный этап подготовки к новому сезону. Тренировки будут проводиться на «Металлурге» из-за реконструкции полей на клубной базе.
- Всегда было приятно играть за "Крылья", а позже всегда с удовольствием приезжал в Самару. Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение возглавить команду. Рад, что в Самаре меня не забыли. Понимаю, что от всех нас в этом сезоне ждут многого. Постараемся оправдать надежды болельщиков. Но надо понимать, что предстоит очень много работы, которая уже началась. Сейчас нужно определиться с игроками, которые поедут на первый сбор. Также ведутся переговоры с теми футболистами, у кого закончился контракт. Команда сейчас в долгу перед болельщиками и одна из главных задач – вернуть их доверие. Надеюсь, что самарские болельщики поддержат нашу команду и вернутся на трибуны, - приводит слова Андрей Тихонова пресс-служба «Крыльев Советов».
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