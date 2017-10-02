Андрей Прямилов возглавил министерство финансов Самарской области

На нем стало известно, что возглавлявший ранее департамент финансов администрации Самары Андрей Прямилов, займет пост регионального министерства финансов. Он сменил Сергея Кандеева, проработавшего в этой должности более пяти лет.Также на совещании обсудили вопрос начала отопительного сезона. Дмитрий Азаров потребовал уделить внимание подаче тепла в социальные объекты и в жилые дома. Руководитель области напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов, а также поручил врио председателя правительства Александру Нефедову и врио министра энергетики и ЖКХ Сергею Крайневу контролировать эту работу и при необходимости подключаться к решению проблем лично.Обращаясь к участникам совещания, глава региона призвал всех максимально сконцентрироваться на выполнении стоящих перед правительством задач. В ближайшее время Дмитрий Азаров планирует встретиться персонально со всеми членами правительства и обсудить планы работы каждого из ведомств.