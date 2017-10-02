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Андрей Прямилов возглавил министерство финансов Самарской области

В понедельник, 2 октября, состоялось оперативное совещание в областном правительстве под руководством врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На нем стало известно, что возглавлявший ранее департамент финансов администрации Самары Андрей Прямилов, займет пост регионального министерства финансов. Он сменил Сергея Кандеева, проработавшего в этой должности более пяти лет.

Также на совещании обсудили вопрос начала отопительного сезона. Дмитрий Азаров потребовал уделить внимание подаче тепла в социальные объекты и в жилые дома. Руководитель области напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов, а также поручил врио председателя правительства Александру Нефедову и врио министра энергетики и ЖКХ Сергею Крайневу контролировать эту работу и при необходимости подключаться к решению проблем лично.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона призвал всех максимально сконцентрироваться на выполнении стоящих перед правительством задач. В ближайшее время Дмитрий Азаров планирует встретиться персонально со всеми членами правительства и обсудить планы работы каждого из ведомств.
Дата: 2 октября 2017 , 14:04
780
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба областного правительства
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