Андрей Лунев в Самаре подарил болельщику тренировочную футболку

В понедельник, 25 июня, в группе А состоялись заключительные третьи матчи. В поединке за первое место сборная России уступила сборной Уругвая со счетом 0:3. Наша команда выходит в 1/8 финала со второго места, где сыграет с испанцами.После матча с Уругваем второй вратарь сборной России Андрей Лунев подарил свою тренировочную футболку одному из болельщиков.