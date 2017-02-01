Алиментщика, задолжавшего ребенку свыше 500 тысяч рублей, случайно нашли в детсаду

Впоследствии ее версия подтвердилась. Оказалось, что мужчина дважды в неделю привозит в детский сад продукты питания. Должник был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него составили два протокола.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, известно, что исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов в размере четверти от всех его заработков до совершеннолетия ребенка находится в службе судебных приставов с 2009 года. Должник, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за неуплату алиментов, уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей, не встал на учет в центр занятости, а также не являлся на прием к приставам. Сумма долга мужчины перед ребенком составляет 513 тысяч рублей.В этот раз суд назначил нерадивому отцу наказание в виде обязательных работ в размере 50 часов. Помимо этого, за нарушение законодательства об исполнительном производстве мужчине грозит штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей.