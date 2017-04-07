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Акцию «Вместе против экстремизма и терроризма!» покажут в эфире самарского ТВ

Трансляция начнется на четырех телеканалах в субботу в 19:00

В Самаре на площади имени Куйбышева состоится общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!» в поддержку всероссийской акции «Вместе против террора». Ее цель – вместе со всей страной выступить против экстремизма и терроризма, выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.

Начало мероприятия в субботу, 8 апреля, в 12:00, вход - свободный. На площади будет работать необходимое количество торговых точек и санитарных объектов. Порядок на мероприятии обеспечат подразделения Росгвардии.

А вечером этого же дня жители Самарской области в эфире четырех телеканалов – «Россия 24», «Губерния», «ГИС» и «ВАЗ ТВ» смогут увидеть трансляцию общественной акции.

По мнению первого заместителя председателя Самарской губернской думы Екатерины Кузьмичевой, на митинг необходимо идти, чтобы не допустить хаоса, конфликтов и беспредела.

- Мы не можем, не имеем права игнорировать любые проявления протестов, тем более экстремистские. Отдельные лица ведут подрывную работу в отношении наших городов, власти, страны в целом. Пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Навязать молодежи радикальные настроения. Это опасно. Наши дети и внуки должны жить в стабильном государстве, - заявила Екатерина Кузьмичева.

В свою очередь, председатель Самарской областной федерации профсоюзов Павел Ожередов считает, что сегодня Россия находится под колоссальным давлением внешних сил.
- Чего хотят эти силы? Как и в 1917 году, как и в 1991 году, - развалить большую страну. К чему привел в начале 1990-х годов развал СССР? К смене собственников предприятий, к их банкротству и массовым увольнениям простых людей. Если сейчас позволить террористам нарушить стабильность в нашем обществе, прервать поступательное движение вперед, то все повторится опять, - сообщил Павел Ожередов.

Также делится своим мнением по поводу предстоящей акции председатель Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения Лидия Катина:

- Каждый житель Самарской области, если он считает себя гражданином нашей Родины, должен сказать "нет" тем силам, которые осуществили этот страшный теракт в Санкт-Петербурге. И ведь он не первый. Сколько уже было таких трагедий и в нашей стране, и за рубежом! Это же страшно. Разве хочет кто-нибудь из нас пережить этот ужас, потерять кого-то из родных и близких людей? Жители нашего региона должны продемонстрировать всем: на территории Самарской области будут царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность, - сказала Лидия Катина.

Кроме того, как заявил руководитель Самарского реготделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Максим Гнатюк, сегодня необходимо сплотиться, показать свое единение миру.

- Терроризм - это крайнее проявление экстремизма. Трагедия в Северной столице еще раз показала, насколько опасно недооценивать эту угрозу. С кем бы из своих знакомых я ни разговаривал накануне - и простые студенты, и лидеры молодежного парламента - все собираются 8 апреля прийти на площадь Куйбышева, чтобы сказать террору "нет!" Молодежи не по пути с экстремизмом. Мы готовы делить ответственность с государством, и экстремизм у нас не пройдет, - подытожил Максим Гнатюк.
 
Дата: 7 апреля 2017 , 13:13
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Автор текста: Михаил Блохин
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