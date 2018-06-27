Актрисе самарского театра присвоено почетное звание

Постановлением губернатора Самарской области от 25.06.2018 заслуженной артистке РФ Елене Лазаревой присвоено почетное звание «Народный артист Самарской области» за значительный вклад в развитие культуры региона.



Елена Лазарева окончила ГИТИС в 1986 году. В Самарском академическом театре драмы с 1981 года. Среди текущих ролей: Варвара Ивановна («Касатка»), Жанна Георгиевна («Жанна»), Татьяна Богаевская («Варвары»), Валентина Андроновна («Завтра была война») и др.