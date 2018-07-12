Актриса самарского театра драмы стала победителем конкурсного отбора в лабораторию Союза театральных деятелей России

Ирина - выпускница театральной мастерской заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Гвоздкова академии Наяновой, актриса Самарского академического театра драмы им. Горького.Лаборатория пройдет в Москве с 19 по 23 ноября. Ирина попала в число 15 счастливчиков из 87-и соискателей.Александр Кузин - лауреат премии им. Станиславского, народный артист РФ. Известен самарскому зрителю по спектаклям театра драмы им. Горького: «Лес» и «Странная миссис Сэвидж», театра «СамАрт»: «Василий Теркин», «Ревизор», «Очень простая история», «На дне», «Женщина в подарок» и др.