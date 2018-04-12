Актриса «СамАрта» Татьяна Наумова о новой постановке про «каменные джунгли»

Ее «Слепые» по Метерлинку несколько лет шли в «Учебном театре» Самарского института культуры - там Татьяна преподает актерское мастерство. Следующим спектаклем со студентами стала «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды. Несмотря на это, Татьяна до сих пор не называет себя режиссером.- Знакомая рассказала мне, что когда в Крыму отключили свет, то она первый раз за много лет услышала детские голоса на улице. Меня это так поразило: не знала, что проблема настолько актуальна и школьники безвылазно сидят в гаджетах. Все детство я провела во дворе. У меня до сих пор нет компьютера. На первой репетиции я рассказала эту историю артистам, и постепенно родилось творческое решение. Когда я была маленькой, то делала себе домики под столом. Одеяла и подушки - вот и все мои выразительные средства. Так и сложился спектакль через игру.- Сергей Филиппович (Соколов - директор театра «СамАрт».) позвал в кабинет и предложил мне, Леше Елхимову и Сереже Макарову пойти на режиссерский курс к Анатолию Аркадьевичу. Я не сразу дала согласие и до сих пор считаю свой выбор авантюрой. Но мне было интересно дополнительно поработать с этим режиссером. Кроме того, я почувствовала, что мне уже мало быть актрисой и самой есть что сказать.- Я научилась задавать вопросы и искать на них ответы. Пробираться к истине, сокрытой в тексте. Мне кажется, Анатолий Аркадьевич сделал из меня «мужика». Помню, как плакала, поскольку не понимала, что от меня хотят. Но, стиснув зубы, заставляла себя идти дальше. Праудин умеет так попасть в какую-то важную точку, что ты не можешь забыть эту тему, хочется во всем разобраться до конца. Благодаря ему я познакомилась с этюдным методом.Когда мы работали над «Маленькими трагедиями» Пушкина, то взяли биографию Александра Сергеевича и сочиняли. «Что есть Пушкин?..» Сначала нужно узнать, кто такой автор, а потом, что он имел в виду.- Он назвал меня поволжской Пиной Бауш (немецкая танцовщица и хореограф.).- Да, мне так легче. Мы часто забываем о том, что у нас есть тело. Для меня важно, чтобы артисты были в диалоге с ним. На самом деле тело дает много возможностей. Слова - это прекрасно, но через пластику можно выразить намного больше.- По техническим причинам мы не смогли получить диплом у Праудина и в течение месяца прошли обучение в «Театральной школе Райкина» по дополнительной профессиональной программе «Театральная режиссура». Потом написали экспликацию по выбранному спектаклю, защитили ее и в конце марта получили дипломы.- «Маугли», премьера которого запланирована в «СамАрте» летом. Делаем микс: не отказываемся от текста полностью, но это будет преимущественно пластическая история. Постановку готовим совместно с хореографом Павлом Самохваловым.- Прихожу полностью готовая по материалу: что, как, почему, актуальность, идея - ради чего мы все это делаем. Иногда мысль рождается посреди ночи - и тогда срочно нужно кому-то рассказать, записать или зарисовать. Говорят, что любовь - это засыпать и просыпаться с мыслями о человеке. А я в период постановки отхожу ко сну и пробуждаюсь, думая о спектакле. Потом прихожу на репетицию со словами: «Мне надо вот это проверить, а дальше уже как пойдет…» Идеи костюмов часто именно так и возникают. Долго думала над решением по «Маугли». Когда произносишь это слово, у всех в голове возникает мультик: мальчик в набедренной повязке. «Как же переломить старый образ?» - думала я. Ответ пришел неожиданно - вдохновил Ёдзи Ямамото (известный япоский модельер, создатель костюмов для фильма Такеши Китано «Куклы».). Меня привлекают геометрия его стиля, «отклонение от нормы». Художник спектакля Марина Евдоченкова загорелась идеей.- На сцене создадим джунгли, но не из растительной среды - каменные, урбанистические. Животные черты персонажей будут проявляться скорее в характерах, чем во внешности. Хочется сделать взрослую историю.- Ключом к пониманию стали слова Киплинга: «Мы с тобой одной крови». Чтобы произнести эту фразу, к ней нужно подойти - она многое в себя включает. Не важны твое вероисповедание, национальность, бедный ты или богатый - мы одной крови. Хочется сказать это всем людям в мире.