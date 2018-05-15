Актриса Надежда Попова о съемках в рекламе "Кошелева", актерском голоде и работе в трех театрах





Бросать себя в разные условия

- Для столичных артистов работать в нескольких местах - обычное дело. Они успевают и в театре потрудиться, и в антрепризе, и в кино посниматься. Жизнь стала очень мобильной - совсем другие ритмы. И чем больше ты можешь, тем больше востребован. Я раньше не понимала выражения «Артист всегда должен быть голодным». С куска на кусок перебиваться? Теперь для меня это очевидно: голодным до работы, до поиска, до профессии.

В 2005 году я пришла в Самарский академический театр драмы. Очень благодарна Вячеславу Алексеевичу Гвоздкову за опыт молодого артиста, который он мне дал. Когда приходишь и с открытыми глазами смотришь на старшее поколение, учишься у него. Это обязательный этап в карьере. Молодежь должна перенимать опыт взрослых артистов, преемственность поколений необходима. Сан Саныч Амелин формировал нас от и до. Как смотреть друг на друга и как чувствовать, на каком языке говорить, как дышать. Чтобы вырабатывался один язык на сцене.

Потом мне как артисту стало не хватать опыта, материала. В этом и заключается поиск - бросать себя в разные условия. Так в моей жизни появился театр «Актерский дом» (театр в Доме актера. - Прим. авт.). Этот проект можно назвать антрепризным. Здесь собираются люди из разных театров, почти незнакомцы. Это бесценный опыт.

Артист сам должен уметь работать над ролью, быть независимым. Некоторые привыкли к такой схеме: режиссер сказал встать сюда, повернуться так, здесь музыку включат, свет на тебя направят, дымок пустят - получится красивая картинка. Тебе не надо даже думать о том, что ты делаешь и как. А без антуража ты как артист доказываешь свой профессионализм работой.

С завистью смотрю на то, что происходит в Новокуйбышевске у Дениса Бокурадзе в театре «Грань». Очень восхищаюсь ими. Рада, что у нас рядом есть театр такого формата, говорящий со зрителем на этом языке. Не знаю, какое будущее у нашего театра драмы, - ждем обновлений.

Бойся своих желаний

- В какой-то момент я почувствовала, что мне хочется своего личного высказывания, что я хочу разговаривать со зрителем. В голове появилась мысль: «Хочу спектакль, в котором были бы четыре женские моноработы». Как только я для себя это сформулировала, мне позвонила Алла Венадиевна Коровкина (актриса театра драмы, создатель Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов». - Прим. авт.). Бойся своих желаний - они иногда сбываются! Она сказала, что хочет выслать мне текст своей пьесы. Я сразу согласилась. Это оказалось именно то высказывание, которое мне хотелось сделать в тот момент. Я влюбилась в текст, и мы работали над спектаклем «Металлолом» с большим упоением. - В какой-то момент я почувствовала, что мне хочется своего личного высказывания, что я хочу разговаривать со зрителем. В голове появилась мысль: «Хочу спектакль, в котором были бы четыре женские моноработы». Как только я для себя это сформулировала, мне позвонила Алла Венадиевна Коровкина (актриса театра драмы, создатель Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов». - Прим. авт.). Бойся своих желаний - они иногда сбываются! Она сказала, что хочет выслать мне текст своей пьесы. Я сразу согласилась. Это оказалось именно то высказывание, которое мне хотелось сделать в тот момент. Я влюбилась в текст, и мы работали над спектаклем «Металлолом» с большим упоением.

Театр - это не шоу и не развлечение, это разговор с публикой. Хочется, чтобы зритель после спектакля ушел с какими-то новыми мыслями или вопросами.

Каждая работа находит отклик в жизни. Когда приступаешь к какому-либо материалу, с тобой происходит то же самое. Сначала я не верила в подобное, считала это байками. Но убедилась, что правда. Видимо, ты настолько впускаешь материал в себя, что это отражается на окружающей действительности. Например, по сюжету пьесы «Васса», которую я репетировала в «Актерском доме», у моей героини напряженные отношения с мамой, и на тот момент в жизни я проходила именно через это.

Недостаток любви - главная сегодняшняя боль

- Никого из моих персонажей не могу назвать отрицательными. Я прекрасно понимаю мою героиню из спектакля Creeps мастерской «Доктор Чехов» - таких жестоких и капризных сейчас очень много, это продукт общества. А в конце спектакля раскрывается ее боль, и зритель понимает, что ей не хватает заботы и нежности. Неважно, сколько у тебя денег в кармане и кто у тебя родители. Недостаток любви - главная сегодняшняя боль.

«Драма на охоте» - тоже очень современная тема. Когда мы начинали в «Актерском доме» работать над этим спектаклем с режиссером Ольгой Рябовой, я увидела, что в материале очень много пародии на Островского. Гроза, от которой прячется Ольга, ее смерть в финале, похожая на «Бесприданницу», - когда она умирает, глядя в глаза убийце и не произнося его имени, - это почти как «Благодарю вас» Ларисы Огудаловой, которое та говорит убийце. Для меня главное в этой роли - судорожное предчувствие смерти. Человек не прожил еще жизнь, а уже наполнен мрачными мыслями о конце. Сегодня таких Оль, которые стремятся из грязи в князи, очень много. Для себя я ее абсолютно оправдываю - без этого невозможно простроить объемную роль. Это человек, который даже не понимает, что разменивается теми чувствами, для которых создан. Она теряет самое главное - возможность любви со своим единственным. «Драма на охоте» - тоже очень современная тема. Когда мы начинали в «Актерском доме» работать над этим спектаклем с режиссером Ольгой Рябовой, я увидела, что в материале очень много пародии на Островского. Гроза, от которой прячется Ольга, ее смерть в финале, похожая на «Бесприданницу», - когда она умирает, глядя в глаза убийце и не произнося его имени, - это почти как «Благодарю вас» Ларисы Огудаловой, которое та говорит убийце. Для меня главное в этой роли - судорожное предчувствие смерти. Человек не прожил еще жизнь, а уже наполнен мрачными мыслями о конце. Сегодня таких Оль, которые стремятся из грязи в князи, очень много. Для себя я ее абсолютно оправдываю - без этого невозможно простроить объемную роль. Это человек, который даже не понимает, что разменивается теми чувствами, для которых создан. Она теряет самое главное - возможность любви со своим единственным.

Рекламная пара

- Моему мужу Федору Степаненко позвонили и сказали, что запускают рекламный проект и им нужна пара. Так мы приняли в нем участие. Работали с удовольствием. Сценаристы приходили с идеей, мы вместе придумывали текст, сочиняли. Сложностей не было - до этого я уже снималась в рекламе. К тому же с партнером всегда легче, тем более когда это твой муж - играть ничего не приходится. Коллеги реагировали благожелательно - с нетерпением ждали нового ролика, делились впечатлениями. Мы вместе с Федором работаем редко, только в комедии «Шесть блюд из одной курицы». После того как по телевизору пошли рекламные ролики, нам приходится при выходе на сцену сначала подождать, пока в зале отсмеются, а потом уже начинать работать. Создатели рекламы шутили, что на нас надо ставить спектакль. Но пока мы ограничены во времени. Самое важное в нашей жизни - семья, двое детей. Это сейчас самая главная роль.

Справка «СГ»

Надежда Попова окончила Казанское театральное училище в 2005 году. В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького с 2005 года. В 2010 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.