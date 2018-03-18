Актеры театра "Самарт" исполнили свой гражданский долг, придя на выборы
На избирательные участки пришли артисты Юрий Долгих и Мария Феофанова.
Актриса театра «Самарт» Мария Феофанова отдала свой голос на избирательном участке № 3002, который находится в школе №16 на улице Ново-Садовой, 26а.
- Сегодня утром, когда я проснулась, у меня был волнительный настрой. У меня активная гражданская позиция, и я считаю, что очень важно прийти и проголосовать. Потому что мой голос имеет значение. Даже снегопад мне не помешал, - сказала Мария Феофанова. - Сегодня я также выбрала и общественные территории, которые будут скоро облагорожены. Проголосовала практически за все. К 2018 году наш город уже стал красивее. С новыми проектами благоустройства, которые предложили власти, он станет еще лучше. Здорово, когда ты заходишь в свой двор или сквер и наслаждаешься атмосферой.
Заслуженный артист РФ, Народный артист Самарской области, артист театра "Самарт" Юрий Долгих проголосовал около 10.00 в школе №76 Железнодорожного района.
Актриса театра «Самарт» Мария Феофанова отдала свой голос на избирательном участке № 3002, который находится в школе №16 на улице Ново-Садовой, 26а.
- Сегодня утром, когда я проснулась, у меня был волнительный настрой. У меня активная гражданская позиция, и я считаю, что очень важно прийти и проголосовать. Потому что мой голос имеет значение. Даже снегопад мне не помешал, - сказала Мария Феофанова. - Сегодня я также выбрала и общественные территории, которые будут скоро облагорожены. Проголосовала практически за все. К 2018 году наш город уже стал красивее. С новыми проектами благоустройства, которые предложили власти, он станет еще лучше. Здорово, когда ты заходишь в свой двор или сквер и наслаждаешься атмосферой.
Заслуженный артист РФ, Народный артист Самарской области, артист театра "Самарт" Юрий Долгих проголосовал около 10.00 в школе №76 Железнодорожного района.
- В детстве я всегда ходил на выборы с родителями. Это праздник. В 18 лет человек получает возможность участвовать в выборах и становится полноправным гражанином своей страны. Он сам выбирает путь, по которому пойдет страна. Поэтому я считаю своим долгом прийти, - рассказал Юрий Долгих. - В день выборов не покидает ощущение, что мои внуки будут жить по-другому, потому что это я выбираю их путь, то, как мы будем жить. Это наша жизнь, наша страна, наша любовь и наша Родина. Мы должны жить достойно.
Также Юрий Долгих выбрал дизайн-проекты территорий в Железнодорожном районе, которые, по его мнению, нужно благоустроить в первую очередь по программе "Формирование комфортной городской среды".
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 марта 2018
103
18 марта 2018
117
18 марта 2018
173
18 марта 2018
672
18 марта 2018
544
18 марта 2018
370
18 марта 2018 , 15:44
115
Свой гражданский долг спортсмен выполнил на избирательном участке, разместившемся в...
18 марта 2018 , 15:27
103
В воскресенье, 18 марта, жители Самарской области голосуют на 1789 избирательных участках.
18 марта 2018 , 14:23
117
Коммунальщики нацелены на работу в круглосуточном режиме
18 марта 2018 , 13:51
173
Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке №3011 в школе №29.
18 марта 2018 , 13:39
199
18 марта Елена Шпакова - Герой Социалистического Труда, Заслуженный работник пищевой индустрии...
18 марта 2018 , 13:21
225
На избирательные участки пришли артисты Юрий Долгих и Мария Феофанова
18 марта 2018 , 12:31
672
В день выборов Президента России многие жители Самары, уже посетившие избирательные...
18 марта 2018 , 12:01
544
С аномальным интенсивным для марта снегопадом сейчас борются более 250 рабочих, задействовано 156...
18 марта 2018 , 11:48
370
В воскресенье, 18 марта, в стране проходят выборы Президента России.
18 марта 2018 , 11:15
159
Всего в качестве общественных наблюдателей в регионе трудятся почти 3 тыс. человек.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3249
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2836
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2413
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2261
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
4 марта 2018
2020
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
846
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
585
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
477
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1407
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1264
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.