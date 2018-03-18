Актеры театра "Самарт" исполнили свой гражданский долг, придя на выборы

На избирательные участки пришли артисты Юрий Долгих и Мария Феофанова.



Актриса театра «Самарт» Мария Феофанова отдала свой голос на избирательном участке № 3002, который находится в школе №16 на улице Ново-Садовой, 26а.



- Сегодня утром, когда я проснулась, у меня был волнительный настрой. У меня активная гражданская позиция, и я считаю, что очень важно прийти и проголосовать. Потому что мой голос имеет значение. Даже снегопад мне не помешал, - сказала Мария Феофанова. - Сегодня я также выбрала и общественные территории, которые будут скоро облагорожены. Проголосовала практически за все. К 2018 году наш город уже стал красивее. С новыми проектами благоустройства, которые предложили власти, он станет еще лучше. Здорово, когда ты заходишь в свой двор или сквер и наслаждаешься атмосферой.



Заслуженный артист РФ, Народный артист Самарской области, артист театра "Самарт" Юрий Долгих проголосовал около 10.00 в школе №76 Железнодорожного района.

- В детстве я всегда ходил на выборы с родителями. Это праздник. В 18 лет человек получает возможность участвовать в выборах и становится полноправным гражанином своей страны. Он сам выбирает путь, по которому пойдет страна. Поэтому я считаю своим долгом прийти, - рассказал Юрий Долгих. - В день выборов не покидает ощущение, что мои внуки будут жить по-другому, потому что это я выбираю их путь, то, как мы будем жить. Это наша жизнь, наша страна, наша любовь и наша Родина. Мы должны жить достойно.

Также Юрий Долгих выбрал дизайн-проекты территорий в Железнодорожном районе, которые, по его мнению, нужно благоустроить в первую очередь по программе "Формирование комфортной городской среды".