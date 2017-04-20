20 апреля 2017 года,
00:54
$ 56.18    60.26   Нефть 53.05 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»

Только что стало известно, что актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».

Церемония награждения проходит в данный момент в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, помимо этого претендовал на «Маску» еще в трех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин) и работа художника (Александр Орлов).

В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Помимо драмы, это Самарский театр оперы и балета (опера «Леди Макбет Мценского уезда») и новокуйбышевский театр «Грань» (средневековый фарс «Корабль дураков»). 
Дата: 19 апреля 2017 , 22:49
172
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»
19 апреля 2017
172
Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»
В Самаре на пл. Куйбышева 22 апреля выступит группа SEREBRO
19 апреля 2017
204
В Самаре на пл. Куйбышева 22 апреля выступит группа SEREBRO
По факту смерти ребенка в больнице Семашко возбуждено уголовное дело
19 апреля 2017
518
По факту смерти ребенка в больнице Семашко возбуждено уголовное дело
На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности
19 апреля 2017
216
На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности
Синоптики:
19 апреля 2017
339
Синоптики: "В Самаре потеплеет к середине следующей недели"
В выходные в Самаре начнут ходить дачные автобусы
19 апреля 2017
174
В выходные в Самаре начнут ходить дачные автобусы
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
19 апреля 2017
158
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
В Самаре проходит международный историко-архивный форум «Память о прошлом-2017»
19 апреля 2017
183
В Самаре проходит международный историко-архивный форум «Память о прошлом-2017»
Самарский ЦСК ВВС из дворца спорта переедет в ФОК «Маяк»
19 апреля 2017
512
Самарский ЦСК ВВС из дворца спорта переедет в ФОК «Маяк»
Лента новостей
19 апреля 2017 , 22:49
172
Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»
Только что стало известно, что актер Самарского академического театра драмы им. Горького,...
19 апреля 2017 , 21:05
693
Стадион «Самара Арена» будет введен в эксплуатацию в 2018 году
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
19 апреля 2017 , 19:59
204
В Самаре на пл. Куйбышева 22 апреля выступит группа SEREBRO
Концертная программа начнется в 18:00.
19 апреля 2017 , 17:39
518
По факту смерти ребенка в больнице Семашко возбуждено уголовное дело
Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.
19 апреля 2017 , 17:11
216
На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности
Этот вопрос обсуждался на заседании антитеррористической комиссии по профилактике правонарушений...
19 апреля 2017 , 14:59
339
Синоптики: "В Самаре потеплеет к середине следующей недели"
Такой прогноз sgpress.ru дала руководитель начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское...
19 апреля 2017 , 14:56
174
В выходные в Самаре начнут ходить дачные автобусы
Пробные рейсы запланированы на 22, 29 и 30 апреля.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5064
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4271
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3866
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3364
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
869
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1184
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
991
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1097
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.