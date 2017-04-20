Актер Самарского театра драмы получил «Золотую Маску»

Церемония награждения проходит в данный момент в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, помимо этого претендовал на «Маску» еще в трех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин) и работа художника (Александр Орлов).В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Помимо драмы, это Самарский театр оперы и балета (опера «Леди Макбет Мценского уезда») и новокуйбышевский театр «Грань» (средневековый фарс «Корабль дураков»).