Актер Олег Белов проголосовал на выборах Президента РФ

На избирательном участке № 3204 в школе №63 на улице Степана Разина, 49 проголосовал актер Самарского драмтеатра Олег Белов.- На выборы Президента России я пришел с хорошим настроением и даже провел уже в школе, где расположен мой избирательный участок, концерт. Пожелал отличного настроения жителям. В советское время выборы - это был праздник, как 1 или 9 Мая, - вспоминает Олег Белов. - Конечно, идти голосовать нужно обязательно, потому что мы выбираем сегодня руководителя нашей страны. Я призываю всех горожан прийти и сделать свой выбор.Напоминим, что голосование в Самаре началось в 08.00, а принимать горожан избирательные участки будут до 20.00.