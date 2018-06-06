Актер Михаил Ефремов в интервью Юрию Дудю рассказал об инциденте на спектакле в Самаре

В начале марта на сцене Самарского театра оперы и балета спектакли показывал московский театр "Современник". Артисты играли постановку "Не становись чужим" по пьесе нобелевского лауреата Гарольда Пиннера.



Актер Михаил Ефремов через несколько минут после начала спектакля на выкрик из зала "Не слышно!" с матом предложил зрителю сказать то же самое со сцены. В интервью Юрию Дудю актер объяснил эту ситуацию:



- Огромный зал театра оперы и балета не был подготовлен к нашему выступлению: не было микрофонов и света. Поэтому мы в гриме и костюмах полчаса ждали, когда можно начать спектакль. Почти сразу после начала один из зрителей крикнул, что ему не слышно. Ну, я и ругнулся пару раз, так как настроение было испорчено. Могу сказать, что я был трезвым. Выпил только часа за три до спектакля кружку пива. Да и вообще, это было похоже на провокацию. Камера снимает, рядом кто-то делает выкрик, - сказал Михаил Ефремов. - Моя вина в том, что в течение постановки я обращался периодически к этому мужчине с фразами от моего героя, неприятного, деспотичного отца. Но это было смешно, и многим, кто был на спектакле, понравилось.