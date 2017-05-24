Аккредитация СМИ для работы на «iВолге» продлится до 12 июня
Заявки принимает Дирекция молодежного форума ПФО «iВолга».
Положение об аккредитации и форма заявки размещены на сайте http://ivolgaforum.ru/#/smi.
Юбилейный пятый Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет с 14 по 24 июня 2017 года в Самарской области в поселке Прибрежный, на Мастрюковских озерах. Мероприятие организуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Положение об аккредитации и форма заявки размещены на сайте http://ivolgaforum.ru/#/smi.
Юбилейный пятый Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет с 14 по 24 июня 2017 года в Самарской области в поселке Прибрежный, на Мастрюковских озерах. Мероприятие организуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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