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Агентство наук и технологий создадут в Самарском регионе

Во вторник, 10 июля, глава региона Дмитрий Азаров объявил о создании агентства наук и технологий Самарской области.

Оно станет единым центром развития науки и технологий региона. С таким заявлением глава региона выступил во время встречи с членами консультативного научного совета фонда «Сколково», прошедшей в Самаре.

Самарская область и фонд уже имели предварительные соглашения после Питерского международного форума, когда Дмитрий Азаров встретился с президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом. Тогда они обсудили планы по созданию регионального оператора фонда на территории технопарка "Жигулевская долина".
Дата: 10 июля 2018 , 14:25
182
Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: https://twitter.com/samregion_press
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10 июля 2018 , 19:49
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