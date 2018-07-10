Агентство наук и технологий создадут в Самарском регионе

Оно станет единым центром развития науки и технологий региона. С таким заявлением глава региона выступил во время встречи с членами консультативного научного совета фонда «Сколково», прошедшей в Самаре.Самарская область и фонд уже имели предварительные соглашения после Питерского международного форума, когда Дмитрий Азаров встретился с президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом. Тогда они обсудили планы по созданию регионального оператора фонда на территории технопарка "Жигулевская долина".