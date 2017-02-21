Агентство Fitch подтвердило рейтинги Самары на уровне «ВВ+»
Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в администрации города рассказала руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова.
Она уточнила, что агентство «Фитч» анализирует Самару с 2012 года. Раньше город имел долгосрочный рейтинг «ВВ», однако позже он был повышен до уровня «ВВ+». 13 февраля 2017 года этот рейтинг был подтвержден.
- Кредитный рейтинг категории «ВВ+» означает удовлетворительный уровень кредитоспособности. На сегодняшний день он является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели нашего города, - пояснила Татьяна Офицерова. - Этот рейтинг позволяет администрации Самары, демонстрируя свою кредитоспособность, заключать сделки на более выгодных для себя условиях.
Несмотря на хороший результат и высокую оценку агентства, глава города Олег Фурсов призвал быть разумными и экономными.
- Высокий рейтинг не означает, что у нас избыток бюджетных средств. В первую очередь он говорит о продуманной экономической политике администрации города. Это хорошо, что в нынешних условиях нам удается соответствовать высоким стандартам. Но еще раз хочу сказать: год у нас с вами непростой с точки зрения экономики. Важно, как и в предыдущем году, очень бережно относиться к бюджетным деньгам для рационального, эффективного их использования. Мы будем за этим внимательно следить, - сказал глава города.
Она уточнила, что агентство «Фитч» анализирует Самару с 2012 года. Раньше город имел долгосрочный рейтинг «ВВ», однако позже он был повышен до уровня «ВВ+». 13 февраля 2017 года этот рейтинг был подтвержден.
- Кредитный рейтинг категории «ВВ+» означает удовлетворительный уровень кредитоспособности. На сегодняшний день он является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели нашего города, - пояснила Татьяна Офицерова. - Этот рейтинг позволяет администрации Самары, демонстрируя свою кредитоспособность, заключать сделки на более выгодных для себя условиях.
Несмотря на хороший результат и высокую оценку агентства, глава города Олег Фурсов призвал быть разумными и экономными.
- Высокий рейтинг не означает, что у нас избыток бюджетных средств. В первую очередь он говорит о продуманной экономической политике администрации города. Это хорошо, что в нынешних условиях нам удается соответствовать высоким стандартам. Но еще раз хочу сказать: год у нас с вами непростой с точки зрения экономики. Важно, как и в предыдущем году, очень бережно относиться к бюджетным деньгам для рационального, эффективного их использования. Мы будем за этим внимательно следить, - сказал глава города.
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