Аэропорт Курумоч начал обслуживать самолеты Airbus-330-200
Обслуживание этих воздушных лайнеров стало возможно после открытия в декабре после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы.
Первым прилетевшим в Самару самолетом этого типа стал самолет авиакомпании Nordwind из Нячанга (Вьетнам).
Добавим, новая взлетно-посадочная полоса имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, покрытие - асфальтобетон. Данные характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340. Это создает возможность для комфортной перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах.
Первым прилетевшим в Самару самолетом этого типа стал самолет авиакомпании Nordwind из Нячанга (Вьетнам).
Добавим, новая взлетно-посадочная полоса имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, покрытие - асфальтобетон. Данные характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340. Это создает возможность для комфортной перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах.
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