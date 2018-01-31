Аэропорт Курумоч начал обслуживать самолеты Airbus-330-200

Обслуживание этих воздушных лайнеров стало возможно после открытия в декабре после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы.



Первым прилетевшим в Самару самолетом этого типа стал самолет авиакомпании Nordwind из Нячанга (Вьетнам).



Добавим, новая взлетно-посадочная полоса имеет протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, покрытие - асфальтобетон. Данные характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340. Это создает возможность для комфортной перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах.