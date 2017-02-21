Аэродром «Курумоча» обследуют на птицеопасность
Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту "Курумоч". На выполнении заказа специализированная организация может заработать почти 1 млн рублей.
Информация о торгах размещена на официальном сайте госзакупок. Они проводятся в форме запроса предложений. Для выполнения работы заказчик – АО «Международный аэропорт «Курумоч» планирует найти научно-исследовательская организацию, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи, биологи (наличие лицензий, сертификатов и т. д.).
В течение года с момента заключения контракта им предстоит провести большую работу. В частности, подрядчик должен составить специальные сезонные карты-схемы орнитологической обстановки, показывающие основные маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для воздушных судов птиц. Кроме того, специалистам предстоит выполнить "анализ и установить характер опасности, создаваемой птицами для полетов воздушных судов на аэродроме", а также "дать оценку необходимости применения технических средств защиты от птиц в соответствии с местными особенностями орнитологической обстановки и определить средства защиты от птиц". По итогам эколого-орнитологического обследования исполнитель должен предоставлять поэтапный (раз в квартал) и полный отчет о результатах с оценкой птицеопасности и комплексом рекомендаций по её снижению.
Начальная стоимость контракта – 940 тыс.рублей.
Информация о торгах размещена на официальном сайте госзакупок. Они проводятся в форме запроса предложений. Для выполнения работы заказчик – АО «Международный аэропорт «Курумоч» планирует найти научно-исследовательская организацию, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи, биологи (наличие лицензий, сертификатов и т. д.).
В течение года с момента заключения контракта им предстоит провести большую работу. В частности, подрядчик должен составить специальные сезонные карты-схемы орнитологической обстановки, показывающие основные маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для воздушных судов птиц. Кроме того, специалистам предстоит выполнить "анализ и установить характер опасности, создаваемой птицами для полетов воздушных судов на аэродроме", а также "дать оценку необходимости применения технических средств защиты от птиц в соответствии с местными особенностями орнитологической обстановки и определить средства защиты от птиц". По итогам эколого-орнитологического обследования исполнитель должен предоставлять поэтапный (раз в квартал) и полный отчет о результатах с оценкой птицеопасности и комплексом рекомендаций по её снижению.
Начальная стоимость контракта – 940 тыс.рублей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
21 февраля 2017
302
21 февраля 2017
1451
21 февраля 2017
135
21 февраля 2017
179
21 февраля 2017
133
21 февраля 2017
141
21 февраля 2017 , 17:46
144
Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом...
21 февраля 2017 , 17:40
302
Инцидент произошел в Комсомольском районе Тольятти.
21 февраля 2017 , 17:36
119
Во вторник, 21 февраля, в школе №72 прошли соревнования среди средних общеобразовательных...
21 февраля 2017 , 17:31
1451
Инцидент произошел сегодня на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в Красноглинском...
21 февраля 2017 , 17:06
135
В штабе ждут ребят из 24 профессиональных образовательных организаций Самары.
21 февраля 2017 , 16:54
179
Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту...
21 февраля 2017 , 16:29
190
Идет официально объявленный в стране Год экологии.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8606
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
26 января 2017
5861
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4093
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
14 февраля 2017
2642
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
19 февраля 2017
668
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
23 января 2017
355
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.
23 января 2017
1003
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
23 января 2017
932
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...