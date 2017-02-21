Аэродром «Курумоча» обследуют на птицеопасность

Информация о торгах размещена на официальном сайте госзакупок. Они проводятся в форме запроса предложений. Для выполнения работы заказчик – АО «Международный аэропорт «Курумоч» планирует найти научно-исследовательская организацию, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи, биологи (наличие лицензий, сертификатов и т. д.).В течение года с момента заключения контракта им предстоит провести большую работу. В частности, подрядчик должен составить специальные сезонные карты-схемы орнитологической обстановки, показывающие основные маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для воздушных судов птиц. Кроме того, специалистам предстоит выполнить "анализ и установить характер опасности, создаваемой птицами для полетов воздушных судов на аэродроме", а также "дать оценку необходимости применения технических средств защиты от птиц в соответствии с местными особенностями орнитологической обстановки и определить средства защиты от птиц". По итогам эколого-орнитологического обследования исполнитель должен предоставлять поэтапный (раз в квартал) и полный отчет о результатах с оценкой птицеопасности и комплексом рекомендаций по её снижению.Начальная стоимость контракта – 940 тыс.рублей.