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Аэродром «Курумоча» обследуют на птицеопасность

Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту "Курумоч". На выполнении заказа специализированная организация может заработать почти 1 млн рублей.

Информация о торгах размещена на официальном сайте госзакупок. Они проводятся в форме запроса предложений. Для выполнения работы заказчик – АО «Международный аэропорт «Курумоч» планирует найти научно-исследовательская организацию, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи, биологи (наличие лицензий, сертификатов и т. д.).

В течение года с момента заключения контракта им предстоит провести большую работу. В частности, подрядчик должен составить специальные сезонные карты-схемы орнитологической обстановки, показывающие основные маршруты и высоты перелетов наиболее опасных для воздушных судов птиц. Кроме того, специалистам предстоит выполнить "анализ и установить характер опасности, создаваемой птицами для полетов воздушных судов на аэродроме", а также "дать оценку необходимости применения технических средств защиты от птиц в соответствии с местными особенностями орнитологической обстановки и определить средства защиты от птиц". По итогам эколого-орнитологического обследования исполнитель должен предоставлять поэтапный (раз в квартал) и полный отчет о результатах с оценкой птицеопасности и комплексом рекомендаций по её снижению.

Начальная стоимость контракта – 940 тыс.рублей.
Дата: 21 февраля 2017 , 16:54
179
Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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