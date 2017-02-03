Администрация Самары продолжает работу по увеличению доходной части бюджета
2 февраля состоялось расширенное заседание городской думы.
Основная тема повестки - вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесение изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Напомним, губернатор Николай Меркушкин поставил перед главами муниципальных образований задачу оптимизировать управленческие расходы и увеличить доходную часть бюджета. Подобная работа проводится в горадминистрации последние два года.
В 2015 году было сокращено число муниципальных служащих и проведена реорганизация отраслевых подразделений администрации - их число сократилось с 21 до 14. Также был установлен норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей - 50% вместо ранее установленного 20% отчисления.
В 2016 году снизилась доля закупок по начальной цене, или с минимальной экономией 0,5% от начальной цены - закупки составили 13,3% (в 2015 году они составляли 15,9%, а в 2014 году – 21,9%). В целом, сумма экономии средств по осуществленным закупкам от начальной цены контрактов за прошлый год составила 9,9% или 206,7 млн рублей. В 2015 году показатель составлял 5,4% (422 млн рублей), а в 2014 году – 2,3% (159 млн рублей).
Также глава города Олег Фурсов поставил перед руководителями департаментов и муниципальных предприятий задачу найти дополнительные источники дохода в бюджет и оптимизировать штатную численность муниципальных служащих.
-Курс на мобилизацию, заданный Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству, - отметил он.
С учетом изменений, принятых Думой, доходная часть бюджета увеличена на 200 млн рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездную передачу в пользование муниципального имущества.
За счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления будет сэкономлено еще 87 млн рублей. Данные средства будут направлены на уплату лизинговых платежей по приобретенным ранее автобусам и трамваям, покупку нового транспорта и поддержку самарского метрополитена. Кроме того, часть средств будет направлено на формирование резерва специальных расходов для обеспечения условий софинансирования в рамках проведения ЧМ-2018 футболу.
По словам первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина, текущее сокращение - только первый шаг по оптимизации расходов в 2017 году.
- Муниципалитет разработал отдельный план мероприятий по сокращению расходов. Он включает в себя оптимизацию штатной численности служащих, пересмотр деятельности муниципальных учреждений и выполняемых ими функций, дальнейшее ужесточение финансовой дисциплины. Кроме того, продолжается реформа местного самоуправления. В ее рамках еще целый ряд полномочий будет передан районам, - подчеркнул он.
Работа по оптимизации управленческих расходов ведется и в представительном органе власти: в результате проведенной реформы местного самоуправления расходы на представительный орган сократились практически вдвое.
Основная тема повестки - вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесение изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Напомним, губернатор Николай Меркушкин поставил перед главами муниципальных образований задачу оптимизировать управленческие расходы и увеличить доходную часть бюджета. Подобная работа проводится в горадминистрации последние два года.
В 2015 году было сокращено число муниципальных служащих и проведена реорганизация отраслевых подразделений администрации - их число сократилось с 21 до 14. Также был установлен норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей - 50% вместо ранее установленного 20% отчисления.
В 2016 году снизилась доля закупок по начальной цене, или с минимальной экономией 0,5% от начальной цены - закупки составили 13,3% (в 2015 году они составляли 15,9%, а в 2014 году – 21,9%). В целом, сумма экономии средств по осуществленным закупкам от начальной цены контрактов за прошлый год составила 9,9% или 206,7 млн рублей. В 2015 году показатель составлял 5,4% (422 млн рублей), а в 2014 году – 2,3% (159 млн рублей).
Также глава города Олег Фурсов поставил перед руководителями департаментов и муниципальных предприятий задачу найти дополнительные источники дохода в бюджет и оптимизировать штатную численность муниципальных служащих.
-Курс на мобилизацию, заданный Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству, - отметил он.
С учетом изменений, принятых Думой, доходная часть бюджета увеличена на 200 млн рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездную передачу в пользование муниципального имущества.
За счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления будет сэкономлено еще 87 млн рублей. Данные средства будут направлены на уплату лизинговых платежей по приобретенным ранее автобусам и трамваям, покупку нового транспорта и поддержку самарского метрополитена. Кроме того, часть средств будет направлено на формирование резерва специальных расходов для обеспечения условий софинансирования в рамках проведения ЧМ-2018 футболу.
По словам первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина, текущее сокращение - только первый шаг по оптимизации расходов в 2017 году.
- Муниципалитет разработал отдельный план мероприятий по сокращению расходов. Он включает в себя оптимизацию штатной численности служащих, пересмотр деятельности муниципальных учреждений и выполняемых ими функций, дальнейшее ужесточение финансовой дисциплины. Кроме того, продолжается реформа местного самоуправления. В ее рамках еще целый ряд полномочий будет передан районам, - подчеркнул он.
Работа по оптимизации управленческих расходов ведется и в представительном органе власти: в результате проведенной реформы местного самоуправления расходы на представительный орган сократились практически вдвое.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 февраля 2017
159
3 февраля 2017
893
3 февраля 2017
732
3 февраля 2017
139
3 февраля 2017
125
3 февраля 2017
123
3 февраля 2017
486
3 февраля 2017
173
3 февраля 2017 , 17:40
159
МАУ «Парки Самары» при поддержке городских властей планирует установить колесо...
3 февраля 2017 , 17:24
893
Преступление было совершено в сентябре 2011 года в Самаре.
3 февраля 2017 , 17:16
732
Монумент планируют разместить на въезде в город со стороны Кировского моста.
3 февраля 2017 , 17:11
139
Возгорание было зафиксировано вчера в 14:02 на улице Димитрова в Кировском районе.
3 февраля 2017 , 17:03
125
ДТП произошло вчера в 11:20 на «шигонском» выезде из Сызрани на трассу М-5.
3 февраля 2017 , 16:55
123
Комплект билетов на все 7 весенних домашних матчей «Крыльев Советов» по выгодной...
3 февраля 2017 , 16:29
146
2 февраля состоялось расширенное заседание городской думы.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7753
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5197
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4811
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4011
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1187
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
915
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1282
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
6 января 2017
965
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...