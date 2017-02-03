Администрация Самары продолжает работу по увеличению доходной части бюджета

2 февраля состоялось расширенное заседание городской думы.



Основная тема повестки - вопрос об оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений и внесение изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.



Напомним, губернатор Николай Меркушкин поставил перед главами муниципальных образований задачу оптимизировать управленческие расходы и увеличить доходную часть бюджета. Подобная работа проводится в горадминистрации последние два года.



В 2015 году было сокращено число муниципальных служащих и проведена реорганизация отраслевых подразделений администрации - их число сократилось с 21 до 14. Также был установлен норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей - 50% вместо ранее установленного 20% отчисления.



В 2016 году снизилась доля закупок по начальной цене, или с минимальной экономией 0,5% от начальной цены - закупки составили 13,3% (в 2015 году они составляли 15,9%, а в 2014 году – 21,9%). В целом, сумма экономии средств по осуществленным закупкам от начальной цены контрактов за прошлый год составила 9,9% или 206,7 млн рублей. В 2015 году показатель составлял 5,4% (422 млн рублей), а в 2014 году – 2,3% (159 млн рублей).



Также глава города Олег Фурсов поставил перед руководителями департаментов и муниципальных предприятий задачу найти дополнительные источники дохода в бюджет и оптимизировать штатную численность муниципальных служащих.



-Курс на мобилизацию, заданный Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, крайне важен и актуален. Следуя этому курсу, приложим максимум усилий, чтобы качественно подготовить город к предстоящему мировому первенству, - отметил он.



С учетом изменений, принятых Думой, доходная часть бюджета увеличена на 200 млн рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездную передачу в пользование муниципального имущества.



За счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления будет сэкономлено еще 87 млн рублей. Данные средства будут направлены на уплату лизинговых платежей по приобретенным ранее автобусам и трамваям, покупку нового транспорта и поддержку самарского метрополитена. Кроме того, часть средств будет направлено на формирование резерва специальных расходов для обеспечения условий софинансирования в рамках проведения ЧМ-2018 футболу.



По словам первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина, текущее сокращение - только первый шаг по оптимизации расходов в 2017 году.



- Муниципалитет разработал отдельный план мероприятий по сокращению расходов. Он включает в себя оптимизацию штатной численности служащих, пересмотр деятельности муниципальных учреждений и выполняемых ими функций, дальнейшее ужесточение финансовой дисциплины. Кроме того, продолжается реформа местного самоуправления. В ее рамках еще целый ряд полномочий будет передан районам, - подчеркнул он.



Работа по оптимизации управленческих расходов ведется и в представительном органе власти: в результате проведенной реформы местного самоуправления расходы на представительный орган сократились практически вдвое.