Администрация Самары предупреждает об опасности выхода на лед

Безопасно, когда его толщина не менее 15 сантиметров.



Стоит помнить, что прочный лёд - прозрачный, голубого или зеленого оттенка, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.



Перед выходом на лед нужно найти специально обозначенные места для перехода водоема. Нельзя выходить на замерзшую поверхность в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь). Также не стоит проверять толщину льда ударом ноги, это нужно сделать поленом или лыжной палкой. Если после удара покажется вода, то по льду ходить нельзя. В этом случае следует отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же нужно поступать при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.



Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то нужно срочно звать на помощь. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, следует ползком добраться до пострадавшего. Желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым. Ползком нужно вытянуть пострадавшего на берег.



Необходимо позвонить в службу спасения и оказать человеку первую помощь.



Телефоны экстренных служб:

- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

- Служба спасения – 112;

- Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 030.



Напомним, по Волге пассажирские перевозки между Самарой и Рождествено осуществляются судами на воздушной подушке «Нептун-4» (вместимостью 21 пассажир) и «Хивус» (вместимостью 9 пассажиров). Суда ходят ежедневно с 7.30 до 19.00, с интервалом 15 минут от речного вокзала (спуск по ул. Венцека), а также с понедельника по пятницу с 7.15 до 8.45 каждые 15 минут, в 17.30 и 18.45 от Ульяновского спуска.