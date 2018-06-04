Администрации Ленинского района поручили счистить красную краску с дома на Галактионовской

Волонтеры «Том Сойер Феста» приводили в порядок дом по адресу Галактионовская, 91 в 2016 году. Брандмауэр здания тогда очистили до кирпича, попытавшись придать ему его исторический вид. В конце мая этого года, при приведении в порядок фасадов домов на гостевых маршрутов, его закрасили красной краской. На это обратили внимание участники проекта «Том Сойер Фест». Глава города Елена Лапушкина поручила администрации Ленинского района счистить краску с брандмауэра. При этом она уточнила, что план работ необходимо будет предварительно обсудить с волонтерами.