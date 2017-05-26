АО «Волгатрансстрой-9» благоустроит и озеленит территорию возле стадиона «Самара Арена»

Согласно проектной документации, победителю торгов предстоит провести начальный этап благоустройства и озеленения территории в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. В него входит проведение необходимых земляных и планировочных работ, переустройство кабельных линий, снос зеленых насаждений и санитарная рубка деревьев, а также демонтаж всех ненужных объектов. Все работы должны завершиться до середины августа этого года. Контракт будет подписан в ближайшие дни.