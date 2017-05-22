АО «Тяжмаш» заплатит штрафы за самовольно организованную зимнюю стоянку своих судов

Как сообщает пресс-служба Сызранской транспортной прокуратуры, здесь в зимнее время размещали пассажирские теплоходы «М-88», «Гранд», маломерное судно и причальное сооружения.В целях устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства РФ. Кроме того, предприятие и его должностное лицо были привлечены к административной ответственности с наложением штрафов 100 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.В связи с бездействием предприятия в Сызранский городской суд было направлено исковое заявление с требованием освободить акваторию и запретить использовать данный участок. 25 апреля суд вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.