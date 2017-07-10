АНОНС. В "Самарской газете" состоится "Прямая линия" Пенсионного фонда
В среду, 12 июля, с 13.00 до 14.00 на вопросы жителей города ответит управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна Зайцева.
В последнее время горожанам все чаще приходится сталкиваться с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Причем происходит это далеко не всегда по воле и желанию будущего пенсионера. Агенты негосударственных фондов ходят по домам и офисам, предлагая свои услуги, советуют перевести накопления в тот или иной НПФ. Причем подчас действуют не вполне честно.
Например, на днях такой визит нанесли в «Самарскую газету». Сотрудники некоего ООО, работающего в связке с группой НПФ (это мы выяснили чуть позже), пришли в редакцию, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Пугали, что государство вот-вот обнулит накопительную часть у так называемых «молчунов», дали список надежных частных фондов, сказали, что любезно возьмут на себя хлопоты по переводу денег туда, начали собирать персональные данные сотрудников. Журналистская привычка перепроверять любую информацию позволила нам оборвать сотрудничество, которое началось с введения в заблуждение, на самом старте. В федеральной консультационной службе Пенсионного фонда и его региональном отделении подтвердили, что «пугалки», которыми были «вооружены» наши визитеры, - выдумки. Агенты негосударственных фондов так ищут новых клиентов, зарабатывая комиссионные на страхе людей потерять накопления. А страхи эти в основном от незнания.
Во время "Прямой линии" Анна Зайцева расскажет, что делать, если к вам домой пришли агенты негосударственного пенсионного фонда, чем грозит досрочный перевод средств пенсионных накоплений и какие действия предпринимать, если пенсионные накопления переведены без вашего согласия.
Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить по телефону 979-75-83 во время самой прямой линии. Заранее вопросы можно отправить на электронный адрес press-center@sgpress.ru с пометкой «Прямая линия».
Также вопросы можно задать и в наших группах в соцсетях:
Vkontakte - https://vk.com/sg_group?w=wall-40227415_27878%2Fall
В последнее время горожанам все чаще приходится сталкиваться с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Причем происходит это далеко не всегда по воле и желанию будущего пенсионера. Агенты негосударственных фондов ходят по домам и офисам, предлагая свои услуги, советуют перевести накопления в тот или иной НПФ. Причем подчас действуют не вполне честно.
Например, на днях такой визит нанесли в «Самарскую газету». Сотрудники некоего ООО, работающего в связке с группой НПФ (это мы выяснили чуть позже), пришли в редакцию, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Пугали, что государство вот-вот обнулит накопительную часть у так называемых «молчунов», дали список надежных частных фондов, сказали, что любезно возьмут на себя хлопоты по переводу денег туда, начали собирать персональные данные сотрудников. Журналистская привычка перепроверять любую информацию позволила нам оборвать сотрудничество, которое началось с введения в заблуждение, на самом старте. В федеральной консультационной службе Пенсионного фонда и его региональном отделении подтвердили, что «пугалки», которыми были «вооружены» наши визитеры, - выдумки. Агенты негосударственных фондов так ищут новых клиентов, зарабатывая комиссионные на страхе людей потерять накопления. А страхи эти в основном от незнания.
Во время "Прямой линии" Анна Зайцева расскажет, что делать, если к вам домой пришли агенты негосударственного пенсионного фонда, чем грозит досрочный перевод средств пенсионных накоплений и какие действия предпринимать, если пенсионные накопления переведены без вашего согласия.
Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить по телефону 979-75-83 во время самой прямой линии. Заранее вопросы можно отправить на электронный адрес press-center@sgpress.ru с пометкой «Прямая линия».
Также вопросы можно задать и в наших группах в соцсетях:
Vkontakte - https://vk.com/sg_group?w=wall-40227415_27878%2Fall
Twitter - https://twitter.com/SamGazeta/status/884359026133303296
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Добавим, узнать, где находятся пенсионные накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Эти сервисы, а также клиентская служба ПФР помогут уточнить, кто является текущим страховщиком, то есть той организацией, которая хранит ваши пенсионные накопления.
Если накопления формируются в Пенсионном фонде, то увидеть отложенную сумму можно через личный кабинет. А вот в случае с негосударственным фондом такую информацию предоставляют непосредственно в офисе этой компании. Но не все из них имеют представительства в Самаре.
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