За минувший год в Самаре было выдано 39 546 водительских удостоверений

Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, через портал госуслуг было выдано 18 234 удостоверения, тогда как в 2015 году их было выдано всего 2 923 штуки. Таким образом, процент предоставления государственной услуги по выдаче водительских удостоверений в электронном виде показал рост и достиг отметки в 46%.