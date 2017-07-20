За ходом капремонта в Самаре начали следить в режиме онлайн
Самарская область стала пилотным регионом, где при проведении капитального ремонта многоквартирных домов стали применять современные информационные технологии.
Речь идет об установке оборудования для видеонаблюдения на объектах капремонта. С помощью него можно следить за работами в режиме онлайн. По словам врио гендиректора областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова, в настоящее время такая видеокамера установлена на стройплощадке возле дома № 80 на улице Димитрова.
Данное новшество позволит значительно сократить затраты на проведение мероприятий по техническому контролю за капремонтом. К тому же, этой услугой могут воспользоваться сами жильцы дома, представители УК, администрации города или района. Для этого нужно просто зайти на сайт Фонда капитального ремонта.
Нужно отдельно отметить, что сейчас при проведении капитального ремонта фасадов жилых домов рабочие проводят их утепление. При этом используются высококачественные минераловатные плиты, клеевой состав. После этого накладывается штукатурный слой, и потом фасад окрашивают заново. Такой многослойный капитальный ремонт, по утверждению строителей, не только хорошо утепляет фасад, но и укрепляет его от всевозможных трещин и разломов.
Ранее глава региона Николай Меркушкин настоятельно рекомендовал при проведении капитального ремонта использовать стройматериалы самарских производителей. По его словам, это позволяет значительно уменьшить затраты на проведение работ.
Речь идет об установке оборудования для видеонаблюдения на объектах капремонта. С помощью него можно следить за работами в режиме онлайн. По словам врио гендиректора областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова, в настоящее время такая видеокамера установлена на стройплощадке возле дома № 80 на улице Димитрова.
Данное новшество позволит значительно сократить затраты на проведение мероприятий по техническому контролю за капремонтом. К тому же, этой услугой могут воспользоваться сами жильцы дома, представители УК, администрации города или района. Для этого нужно просто зайти на сайт Фонда капитального ремонта.
Нужно отдельно отметить, что сейчас при проведении капитального ремонта фасадов жилых домов рабочие проводят их утепление. При этом используются высококачественные минераловатные плиты, клеевой состав. После этого накладывается штукатурный слой, и потом фасад окрашивают заново. Такой многослойный капитальный ремонт, по утверждению строителей, не только хорошо утепляет фасад, но и укрепляет его от всевозможных трещин и разломов.
Ранее глава региона Николай Меркушкин настоятельно рекомендовал при проведении капитального ремонта использовать стройматериалы самарских производителей. По его словам, это позволяет значительно уменьшить затраты на проведение работ.
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