Живое исполнение опер можно будет услышать бесплатно

Массовая акция будет приурочена к Международному дню театра и началу весны. В холле торгового центра 18 марта в 12:00, прозвучат фрагменты из популярных оперетт - тост князя Орловского из оперетты Штрауса «Летучая мышь», ария Мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка», «Весна идет» Дунаевского (из кинофильма «Весна»).Театр регулярно проводит подобные акции. Самыми запоминающимися стали, проведенные в Москве: исполнение фрагментов из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова на Павелецком вокзале в феврале прошлого года и, недавний флешмоб на Ленинградском вокзале в рамках 23-го фестиваля «Золотая Маска».