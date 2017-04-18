Жителям Самарской области предлагают заключить брак с элементами национальных традиций

Как сообщает пресс-служба областного правительства, церемонии бракосочетания пройдут 21 апреля в Самарском дворце бракосочетания «Теремок» (ул. Молодогвардейская, 238) с 11:30, в отделе ЗАГС Новокуйбышевска (ул. Молодежная, 2) с 14:00, а также в отделе ЗАГС Кинеля (ул. Мира, 40) с 11:30. 22 апреля заключить брак с элементами этнокультурных традиций можно будет в Дворце бракосочетания Тольятти (ул. Революционная, 25) с 11.00.Сообщается, что для новобрачных будут звучать величальные свадебные песни в исполнении народных коллективов.