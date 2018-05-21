Житель Самарской области во время ссоры с военными бросил в них осколочную гранату

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 мая. Около 20:00 в одном километре от расформированной воинской части, расположенной в Борском районе Самарской области, 34-летний мужчина поссорился с двумя военными. На почве конфликта он кинул в них осколочную гранату. Один из военных получил легкое ранение.По факту покушения на убийство двух лиц, а также незаконного сбыта, хранения и приобретения боеприпасов возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Самарской области.