Житель Самарской области подозревается в изнасиловании своей дочери
По версии следствия, чудовищный инцидент произошел несколько дней назад.
Ранее судимый 41-летний мужчина, будучи пьяным, совершил изнасилование своей 16-летней дочери в собственном доме.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется его расследование. Преступление, в котором подозревается мужчина, является особо тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее судимый 41-летний мужчина, будучи пьяным, совершил изнасилование своей 16-летней дочери в собственном доме.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется его расследование. Преступление, в котором подозревается мужчина, является особо тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 января 2017
492
9 января 2017
186
9 января 2017
637
9 января 2017
193
9 января 2017
620
9 января 2017
288
9 января 2017
139
9 января 2017 , 18:13
234
598 из них уехали за свой счет.
9 января 2017 , 17:28
640
Замена предусмотрена законом, принятым 26 декабря минувшего года.
9 января 2017 , 16:51
492
Сообщение о пропаже 20 тысяч рублей и бытовой техники из квартиры в доме на улице...
9 января 2017 , 15:52
186
Торжество по случаю 19-летия медведя состоится 18 января в 13:00.
9 января 2017 , 15:37
637
По версии следствия, чудовищный инцидент произошел несколько дней назад.
9 января 2017 , 15:29
193
Инцидент произошел на днях на улице Дзержинского.
9 января 2017 , 15:04
212
Рост коснулся базовых версий Лады и составил от 2 до 3%.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
11 декабря 2016
12675
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7991
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
7285
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
11 декабря 2016
7261
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
12 декабря 2016
765
1
Как ранее писал sgpress.ru , в ТРК планируют разместить продуктовый гипермаркет...
12 декабря 2016
303
Все рабочие места в новом подразделении предоставлены людям с ограниченными возможностями здоровья.
12 декабря 2016
247
В Самаре на расчистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи задействовано почти 600...
12 декабря 2016
335
О регистрации в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени...