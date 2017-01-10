Житель Самарской области подозревается в изнасиловании своей дочери

Ранее судимый 41-летний мужчина, будучи пьяным, совершил изнасилование своей 16-летней дочери в собственном доме.По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется его расследование. Преступление, в котором подозревается мужчина, является особо тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.