Железнодорожный вокзал в Самаре модернизируют к ЧМ-2018
В планах этого года - обновление платформ дальних и пригородных поездов.
Самара уже готовится к наплыву туристов на время проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Сотрудники Куйбышевской железной дороги утверждают, что главный акцент будет сделан на безопасности пассажиров. В числе работ реконструкция платформ дальних поездов, а также комплекс мер по улучшению условий для маломобильных граждан.
Чтобы гостям города-организатора ЧМ-2018 было легче ориентироваться после приезда в Самару, навигацию на железной дороге серьезно усовершенствуют.
- Все будет сделано по международным стандартам, информация на русском языке будет дублироваться на английском. Расписание движения и табло о прибытии и отправлении поездов обновят с учетом необходимости дубляжа, - пояснил sgpress.ru начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслав Степанов.
В Самаре также обсуждаются планы по организации транспортно-пересадочных узлов, чтобы туристы могли буквально «с колес» поехать к новому стадиону. C правительством области прорабатывается вопрос о создании транспортной пересадки у железнодорожного остановочного пункта Ягодная в микрорайоне Крутые Ключи. Городская администрация планирует в связи с этим благоустроить подходы к Ягодной, доработать автобусные маршруты и организовать парковочные места для автомобилей.
Самара уже готовится к наплыву туристов на время проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Сотрудники Куйбышевской железной дороги утверждают, что главный акцент будет сделан на безопасности пассажиров. В числе работ реконструкция платформ дальних поездов, а также комплекс мер по улучшению условий для маломобильных граждан.
Чтобы гостям города-организатора ЧМ-2018 было легче ориентироваться после приезда в Самару, навигацию на железной дороге серьезно усовершенствуют.
- Все будет сделано по международным стандартам, информация на русском языке будет дублироваться на английском. Расписание движения и табло о прибытии и отправлении поездов обновят с учетом необходимости дубляжа, - пояснил sgpress.ru начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслав Степанов.
В Самаре также обсуждаются планы по организации транспортно-пересадочных узлов, чтобы туристы могли буквально «с колес» поехать к новому стадиону. C правительством области прорабатывается вопрос о создании транспортной пересадки у железнодорожного остановочного пункта Ягодная в микрорайоне Крутые Ключи. Городская администрация планирует в связи с этим благоустроить подходы к Ягодной, доработать автобусные маршруты и организовать парковочные места для автомобилей.
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