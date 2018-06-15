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Юрий Шевчук презентовал новую песню на фестивале болельщиков в Самаре

Она посвящена футболу.

Напомним, в четверг, 14 июня, на площади Куйбышева стартовал фестиваль болельщиков. К 18:00 здесь собрались несколько тысяч человек. В 19:00 на площадке фестиваля болельщиков началась прямая трансляция матча-открытия Чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия.

По окончании игры, в которой наша сборная одержала победу со счетом 5:0, на сцену поднялись музыканты культовой российской группы "ДДТ". Первая песня, которую исполнил солист группы Юрий Шевчук, была посвящена футболу. По словам музыканта, композиция была написана пару дней назад.
 
Дата: 14 июня 2018 , 21:26
481
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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