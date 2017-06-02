Юные самарцы покажут свои умения и навыки в футболе

Как сообщает пресс-служба городской администрации, более 1,5 тысяч учащихся из 27 общеобразовательных учреждений города примут участие в мероприятиях, направленных на повышение интереса к футболу, знакомство с правилами, традициями, историей и достижениями самарского футбола, развитие и популяризацию самого массового и «народного» вида спорта.Праздник будет проходить на 9 площадках города.