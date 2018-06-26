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Выступление духового оркестра и ансамбль из сотни гитар. Какие сюрпризы готовит «Груша»

В губернии полным ходом идет подготовка к Всероссийскому фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году он состоится в 45-й раз. Плюс к этому прошло 50 лет с момента проведения первого Грушинского слета в Каменной чаше. Не забудем еще одну юбилейную дату: 100-летие комсомола, который внес большой вклад в сохранение и возрождение праздника авторской песни.

На старом месте в новое время
Организаторы напоминают еще и еще раз: в этом году впервые фестиваль будет проходить не как обычно, в первые выходные июля, а в начале августа, после завершения ЧМ-2018 и молодежного форума ПФО «iВолга». Так что традиционная Мастрюковская поляна собирает друзей с 9 по 12 августа.

В этом году на юбилейном фестивале ждут всех, кто внес весомый вклад в развитие бардовского движения. А вместе с мэтрами в Мастрюки приедет огромное число молодежи. Президент клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман сообщил:

- В этом году мы ставим акцент на привлечении молодых авторов-исполнителей, заинтересованных слушателей нового поколения. Среди приглашенных нами бардов будет процентов 40 молодых. Посмотрите: в последние годы на фестивальной поляне появилось море детских колясок. Грушинский фестиваль становится самым массовым и самым песенным в стране семейным праздником.

И юная публика стала приезжать очень интересная, вдумчивая, интеллектуальная, умеющая отличать хорошее от плохого. То есть такая, какую и воспитывают лучшие образцы поэзии, авторской песни.

Пофамильно песенная команда будет представлена на сайте Грушинского клуба ближе к началу проведения праздника. Это тоже традиция - сохранять некую интригу. Официально приглашены 60 исполнителей, но обычно их приезжает еще больше, 120-150 человек.

Программа сверстана
В этом году готовят интересные новшества. Помимо традиционных прослушиваний и концертов на 18 площадках, субботнего гала-концерта на Гитаре, множества спортивных состязаний и всеми любимого футбольного матча сборная Мира - сборная Самары нас ждут вот какие сюрпризы. Будет исполнять популярные произведения Самарский муниципальный духовой оркестр. На торжественном открытии фестиваля публику готов поразить ансамбль… из 100 гитар. Это, кажется, будет мировой рекорд. Участниками необычного выступления станут ученики и выпускники музыкальных школ Самары по классу гитары. Само собой, найдет свое яркое отражение тема проведения в России Чемпионата мира по футболу. В товарищеском матче готовы участвовать Олег Митяев и Ромарио.

Экологическая служба фестиваля вместе с тольяттинскими партнерами готовит несколько природоохранных акций и выставок. Предполагается вычислить и особо отметить 3,5-миллионного гостя Грушинского фестиваля за всю его историю. Впервые после многолетнего перерыва пройдет конкурс палаточных лагерей - в прошлом веке его организовывали под эгидой комсомола.

Комсомол - это юность моя
Региональное и городское отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое Отечество» подготовили помимо конкурса палаточных лагерей программу комсомольских песен. Она прозвучит на главном концерте на Гитаре. На Поляне будет развернут специальный ветеранский комсомольский лагерь. Чтобы активисты прежних десятилетий, многие из которых уже в весьма почтенном возрасте, почувствовали себя лет на 30- 40 моложе.

Порядок и безопасность
Охрану порядка на фестивальной поляне будут ежедневно обеспечивать около 200 полицейских, а в период проведения главного ночного концерта на Горе число сотрудников увеличится до 400. Будут круглосуточно дежурить бригады медиков и спасатели.

Во время фестиваля, как и прежде, запрещена продажа алкогольных напитков. Употребление пива разрешено только на территориях мобильных предприятий, оказывающих услуги общественного питания. Как и прежде, наложен полный запрет на прохладительные напитки в стеклянной и жестяной таре, использование пиротехнических изделий, лазерных указок. Организаторы предупреждают: контроль будет наистрожайший.

Въезд на Поляну начнется с 8 августа. Автомобилистам придется приобрести билеты на размещение в связи с ограниченным количеством мест для парковки и необходимостью обеспечения экологических и антитеррористических мероприятий. Стоимость - 1 000 рублей с одной машины. С 15 июля начнется продажа билетов онлайн на сайте клуба имени Грушина. Уже есть договоренности с железной дорогой: на платформу пойдут дополнительные электропоезда. Их расписание появится в ближайшее время.

Факт
В этом году Грушинский фестиваль собирает друзей с 9 по 12 августа на традиционной Мастрюковской поляне (железнодорожная платформа имени Валерия Грушина).

Справка «СГ»
Подробности о подготовке и проведении фестиваля - на сайте Грушинского клуба grushinka. ru и на официальном сайте правительства Самарской области www.samregion.ru.
Дата: 26 июня 2018 , 11:04
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Автор текста: Марина Гринева
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