Выставку «Самара 2018» посетили свыше 7500 тысяч человек
В их числе иностранные гости из 27 стран мира.
Напомним, интерактивная выставка работает на Некрасовском спуске набережной. Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», можно узнать об истории самарского края, основных достопримечательностях и достижениях самарцев. Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз».
Снаружи посетители могут посидеть на футбольных мячах, поиграть в настольный футбол и сделать фото с космическими матрешками.
Еще один рекрод по посещаемости был побит в среду, 27 июня. В этот день более 700 человек посетили бункер Сталина. Экскурсии велись на трёх языках - испанском, английском и русском. При этом 95% экскурсантов были испаноговорящие.
Напомним, интерактивная выставка работает на Некрасовском спуске набережной. Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», можно узнать об истории самарского края, основных достопримечательностях и достижениях самарцев. Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз».
Снаружи посетители могут посидеть на футбольных мячах, поиграть в настольный футбол и сделать фото с космическими матрешками.
Еще один рекрод по посещаемости был побит в среду, 27 июня. В этот день более 700 человек посетили бункер Сталина. Экскурсии велись на трёх языках - испанском, английском и русском. При этом 95% экскурсантов были испаноговорящие.
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