05 мая 2017 года,
15:01
$ 57.57    62.73   Нефть 48.11 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне

Вновь наступает очередной майский уик-энд, а это значит, что многие ломают голову над тем, как провести четыре выходных дня весело и с пользой. В этом поможет традиционный обзор sgpress.ru.












Ценителям прекрасного
5 мая в 19:00 в галерее «Новое пространство» открывается выставка репродукций «Великие импрессионисты. От Моне до Ренуара». Посетителей ждет знакомство с самыми яркими сюжетами французских импрессионистов, экскурсии с искусствоведами, повествующие о жизни и творчестве художников, а также возможность приобрести репродукцию картины в раме. Выставка, на которой будет представлено 70 работ шести самых знаменитых импрессионистов, будет работать до 28 мая.


































5-28 мая, галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Цена билетов: взрослый-200 руб., студенческий, пенсионный-150 руб., школьный -130 руб. 0+.


Детский спектакль о смелости и находчивости
6 мая театр «Город» покажет музыкальную сказку «Пушустрик и ушастые проделки» о том, как находить выход из самых безнадежных ситуаций. Это история о храбрости и смышлености Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой. В этом ему будет помогать добрый и справедливый медведь Миша.
6 мая, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).

























Цена билета: 250 рублей, 0+.
Продолжительность спектакля: 50 минут.


Победе в Великой Отечественной войне посвящается
В преддверии Дня Победы Учебный театр СГИК приглашает всех желающих на спектакль, состоящий из военных песен - «Помним о ставших легендою днях». Это литературно-музыкальная композиция в жанре зримой песни, а вся постановка является музыкальным экскурсом во времена Великой Отечественной войны от первого до последнего дня.


































6 мая, 18:00.
7 мая, 15:00.
II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138).
Цена билета: 150 рублей, 12+.
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.
Продолжительность спектакля:1 час.


Сказочная история о Фее кукол
7 мая Самарский академический театр оперы и балета совместно с Самарским хореографическим училищем (колледжем) презентуют премьеру – одноактный сказочный балет Йозефа Байера «Фея кукол». Это история о повседневной жизни в маленькой лавочке, торгующей заводными куклами, которые оживают, как только последние посетители уходят, а хозяин запирает магазин; это история, уносящая в мир грез и волшебства.
7 мая, 11:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

























Цена билета: от 200 до 650 рублей, 0+.
Продолжительность: 50 минут.


Юбилейный вечер Михаила Морозова
7 мая в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится юбилейный концерт нашего земляка Михаила Морозова. В рамках него певец исполнит лучшие произведения из своего репертуара, куда входят арии, романсы, мировые шлягеры, ретро-хиты и также песни военных лет. Кроме того, прозвучат музыкальные поздравления коллег и друзей певца.
























7 мая, 19:00, ДК Железнодорожников имени А.С.Пушкина (ул. Л.Толстого, 94).
Цена билета: от 500 до 1500 тысяч рублей, 12+.


Раскрыть свои таланты
8 мая в чайно-кофейном клубе «Чайковский» пройдет литературно-поэтический вечер «Монолог». Его суть в том, что каждый пришедший имеет возможность продемонстрировать свой талант и получить заветную «минуту славы».
Для того, чтобы принять участие в вечере, необходимо выбрать стихотворение, монолог или песню, записать себя в комментариях здесь, сделать репост записи и прийти на вечер. Кроме того, все посетители вечера смогут принять участие в лотерее от партнеров мероприятия, а трое счастливчиков получат вкусные призы.


































8 мая, 19:30, чайно-кофейный клуб «Чайковский» (ул. Фрунзе, 111).
Цена билета: 100 рублей, 12+.
Дата: 5 мая 2017 , 14:10
69
Автор текста: Анна Турова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
День Победы в Самаре. Куда сходить, что посмотреть
5 мая 2017
6
День Победы в Самаре. Куда сходить, что посмотреть
В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд
5 мая 2017
43
В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд
Крупное ДТП на М-5 в Самарской области. Фура с отказавшими тормозами снесла шесть автомобилей. ФОТО
5 мая 2017
129
Крупное ДТП на М-5 в Самарской области. Фура с отказавшими тормозами снесла шесть автомобилей. ФОТО
Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне
5 мая 2017
69
Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне
no photo
5 мая 2017
105
Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную пятилетию работы на посту губернатора
no photo
5 мая 2017
91
В Куйбышевском районе Самары тушат крупный пожар
no photo
5 мая 2017
129
Мэрия прокомментировала ситуацию с засыпкой пруда у СГСПУ
В Самаре задержали подозреваемых в краже более 1 млн рублей из сейфа магазина
5 мая 2017
189
 
В Самаре задержали подозреваемых в краже более 1 млн рублей из сейфа магазина
В Самарской области мужчина перевернулся на тракторе
5 мая 2017
164
В Самарской области мужчина перевернулся на тракторе
Лента новостей
5 мая 2017 , 15:00
6
День Победы в Самаре. Куда сходить, что посмотреть
В этом году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
5 мая 2017 , 14:45
43
В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд
Это связано с проведением ремонтных работ.
5 мая 2017 , 14:21
129
Крупное ДТП на М-5 в Самарской области. Фура с отказавшими тормозами снесла шесть автомобилей. ФОТО
Авария произошла на 965 километре федеральной трассы территории Жигулевска.
5 мая 2017 , 14:10
69
Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне
Вновь наступает очередной майский уик-энд, а это значит, что многие ломают голову над тем, как...
5 мая 2017 , 14:01
105
Николай Меркушкин проведет пресс-конференцию, посвященную пятилетию работы на посту губернатора
В четверг, 11 мая, состоится расширенная пресс-конференция губернатора Самарской области Николая...
5 мая 2017 , 13:49
91
В Куйбышевском районе Самары тушат крупный пожар
Возгорание произошло на улице Парниковой в микрорайоне «Волгарь».
5 мая 2017 , 13:30
129
Мэрия прокомментировала ситуацию с засыпкой пруда у СГСПУ
По поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии взял под...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4
5
 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
6360
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5401
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4784
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4503
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
889
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
580
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1111
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
527
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.