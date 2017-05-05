Выходные в Самаре: смотрим сказочный балет, демонстрируем свои литературно-поэтические таланты и идем смотреть музыкальный спектакль о войне
Вновь наступает очередной майский уик-энд, а это значит, что многие ломают голову над тем, как провести четыре выходных дня весело и с пользой. В этом поможет традиционный обзор sgpress.ru.
Ценителям прекрасного
5 мая в 19:00 в галерее «Новое пространство» открывается выставка репродукций «Великие импрессионисты. От Моне до Ренуара». Посетителей ждет знакомство с самыми яркими сюжетами французских импрессионистов, экскурсии с искусствоведами, повествующие о жизни и творчестве художников, а также возможность приобрести репродукцию картины в раме. Выставка, на которой будет представлено 70 работ шести самых знаменитых импрессионистов, будет работать до 28 мая.
5-28 мая, галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Цена билетов: взрослый-200 руб., студенческий, пенсионный-150 руб., школьный -130 руб. 0+.
Детский спектакль о смелости и находчивости
6 мая театр «Город» покажет музыкальную сказку «Пушустрик и ушастые проделки» о том, как находить выход из самых безнадежных ситуаций. Это история о храбрости и смышлености Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой. В этом ему будет помогать добрый и справедливый медведь Миша.
6 мая, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Цена билета: 250 рублей, 0+.
Продолжительность спектакля: 50 минут.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается
В преддверии Дня Победы Учебный театр СГИК приглашает всех желающих на спектакль, состоящий из военных песен - «Помним о ставших легендою днях». Это литературно-музыкальная композиция в жанре зримой песни, а вся постановка является музыкальным экскурсом во времена Великой Отечественной войны от первого до последнего дня.
6 мая, 18:00.
7 мая, 15:00.
II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138).
Цена билета: 150 рублей, 12+.
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.
Продолжительность спектакля:1 час.
Сказочная история о Фее кукол
7 мая Самарский академический театр оперы и балета совместно с Самарским хореографическим училищем (колледжем) презентуют премьеру – одноактный сказочный балет Йозефа Байера «Фея кукол». Это история о повседневной жизни в маленькой лавочке, торгующей заводными куклами, которые оживают, как только последние посетители уходят, а хозяин запирает магазин; это история, уносящая в мир грез и волшебства.
7 мая, 11:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Цена билета: от 200 до 650 рублей, 0+.
Продолжительность: 50 минут.
Юбилейный вечер Михаила Морозова
7 мая в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится юбилейный концерт нашего земляка Михаила Морозова. В рамках него певец исполнит лучшие произведения из своего репертуара, куда входят арии, романсы, мировые шлягеры, ретро-хиты и также песни военных лет. Кроме того, прозвучат музыкальные поздравления коллег и друзей певца.
7 мая, 19:00, ДК Железнодорожников имени А.С.Пушкина (ул. Л.Толстого, 94).
Цена билета: от 500 до 1500 тысяч рублей, 12+.
Раскрыть свои таланты
8 мая в чайно-кофейном клубе «Чайковский» пройдет литературно-поэтический вечер «Монолог». Его суть в том, что каждый пришедший имеет возможность продемонстрировать свой талант и получить заветную «минуту славы».
Для того, чтобы принять участие в вечере, необходимо выбрать стихотворение, монолог или песню, записать себя в комментариях здесь, сделать репост записи и прийти на вечер. Кроме того, все посетители вечера смогут принять участие в лотерее от партнеров мероприятия, а трое счастливчиков получат вкусные призы.
8 мая, 19:30, чайно-кофейный клуб «Чайковский» (ул. Фрунзе, 111).
Цена билета: 100 рублей, 12+.
Ценителям прекрасного
5 мая в 19:00 в галерее «Новое пространство» открывается выставка репродукций «Великие импрессионисты. От Моне до Ренуара». Посетителей ждет знакомство с самыми яркими сюжетами французских импрессионистов, экскурсии с искусствоведами, повествующие о жизни и творчестве художников, а также возможность приобрести репродукцию картины в раме. Выставка, на которой будет представлено 70 работ шести самых знаменитых импрессионистов, будет работать до 28 мая.
5-28 мая, галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Цена билетов: взрослый-200 руб., студенческий, пенсионный-150 руб., школьный -130 руб. 0+.
Детский спектакль о смелости и находчивости
6 мая театр «Город» покажет музыкальную сказку «Пушустрик и ушастые проделки» о том, как находить выход из самых безнадежных ситуаций. Это история о храбрости и смышлености Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой. В этом ему будет помогать добрый и справедливый медведь Миша.
6 мая, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Цена билета: 250 рублей, 0+.
Продолжительность спектакля: 50 минут.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается
В преддверии Дня Победы Учебный театр СГИК приглашает всех желающих на спектакль, состоящий из военных песен - «Помним о ставших легендою днях». Это литературно-музыкальная композиция в жанре зримой песни, а вся постановка является музыкальным экскурсом во времена Великой Отечественной войны от первого до последнего дня.
6 мая, 18:00.
7 мая, 15:00.
II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138).
Цена билета: 150 рублей, 12+.
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе.
Продолжительность спектакля:1 час.
Сказочная история о Фее кукол
7 мая Самарский академический театр оперы и балета совместно с Самарским хореографическим училищем (колледжем) презентуют премьеру – одноактный сказочный балет Йозефа Байера «Фея кукол». Это история о повседневной жизни в маленькой лавочке, торгующей заводными куклами, которые оживают, как только последние посетители уходят, а хозяин запирает магазин; это история, уносящая в мир грез и волшебства.
7 мая, 11:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Цена билета: от 200 до 650 рублей, 0+.
Продолжительность: 50 минут.
Юбилейный вечер Михаила Морозова
7 мая в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится юбилейный концерт нашего земляка Михаила Морозова. В рамках него певец исполнит лучшие произведения из своего репертуара, куда входят арии, романсы, мировые шлягеры, ретро-хиты и также песни военных лет. Кроме того, прозвучат музыкальные поздравления коллег и друзей певца.
7 мая, 19:00, ДК Железнодорожников имени А.С.Пушкина (ул. Л.Толстого, 94).
Цена билета: от 500 до 1500 тысяч рублей, 12+.
Раскрыть свои таланты
8 мая в чайно-кофейном клубе «Чайковский» пройдет литературно-поэтический вечер «Монолог». Его суть в том, что каждый пришедший имеет возможность продемонстрировать свой талант и получить заветную «минуту славы».
Для того, чтобы принять участие в вечере, необходимо выбрать стихотворение, монолог или песню, записать себя в комментариях здесь, сделать репост записи и прийти на вечер. Кроме того, все посетители вечера смогут принять участие в лотерее от партнеров мероприятия, а трое счастливчиков получат вкусные призы.
8 мая, 19:30, чайно-кофейный клуб «Чайковский» (ул. Фрунзе, 111).
Цена билета: 100 рублей, 12+.
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