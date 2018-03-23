Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого
Подходит к концу предпоследняя рабочая неделя марта, который, увы, не сильно радует нас теплой и весенней погодой. Но мы не унываем и предлагаем вам традиционную афишу на предстоящие выходные, чтобы провести их интересно и увлекательно.
Сказка Ганса Христиана Андерсена в новой интерпретации
В субботу, 24 марта, и в воскресенье, 25 марта, театр «Город» покажет премьеру детского спектакля «Снежная королева». По сообщению организаторов, спектакль станет попыткой разговора с современным ребенком на понятном ему языке. Режиссер стремится к тому, чтобы юный зритель, сидя в зале, стал настоящим сотворцом спектакля по мотивам сказки о девочке Герде и мальчике Кае.
24 марта, 16:00, 25 марта, 12:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: 300 рублей, 6+.
Jah Khalib в Самаре
В воскресенье, 25 марта, в наш город приедет один из самых популярных на сегодняшний день рэп-исполнителей Jah Khalib. В Самаре певец представит публике новые песни и старые хиты.
25 марта, 20:00, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цена билета:1300-3000 рублей, 12+.
«Дамские штучки» в музее Алабина
В эти выходные самарцы смогут посетить новую выставку в музее Алабина. Она раскроет мир женщины сквозь призму вещей, окружавших представительниц прекрасной половины человечества в прошлом и продолжающих окружать в настоящем: наряды, туалетные принадлежности и множество милых женскому сердцу мелочей.
Посетителей ждет дамский уголок, где воссоздана атмосфера XIX-XX столетий, интерактивный столик, где можно примерить парик или поставить мушку по всем правилам этикета.
Выставка откроется в среду, 21 марта, и будет работать до 21 сентября. Телефон для справок 8 (846) 333-64-23.
24-25 марта, 10:00-18:00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: 100 рублей, 6+.
Интерактивное занятие по сказкам Алексея Толстого
В воскресенье, 25 марта, в самарском литмузее пройдет занятие для детей и их родителей «Сундук сказок Алексея Толстого: авторские и русские народные сказки». Посетители познакомятся с творчеством писателя и проведут инсценировку одной из сказок Алексея Толстого. Также будут подготовлены разнообразные интересные задания, загадки и игры.
25 марта, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 7+.
Юбилей «Радуги»
В субботу, 24 марта, культурно-выставочному центру «Радуга» исполняется 20 лет. В честь юбилея сотрудники центра подготовили детскую и взрослую программы.
Для детей будет подготовлено путешествие по разным странам и эпохам, юные гости центра узнают об особенностях культур Древнего Египта, Древней Греции, Японии, Индии и средневековой Европы (программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет).
Взрослые гости «Радуги» смогут посетить экскурсии по темам: «Флоренция. Колыбель Возрождения» и «Русская живопись». Экскурсии будут проходить одновременно, поэтому нужно будет выбрать одну из них. Обязательная предварительная запись в культурно-выставочный центр здесь.
24 марта, культурно-выставочный центр «Радуга» (улица Мичурина, 23)
Вход свободный, 6+.
Сказка Ганса Христиана Андерсена в новой интерпретации
В субботу, 24 марта, и в воскресенье, 25 марта, театр «Город» покажет премьеру детского спектакля «Снежная королева». По сообщению организаторов, спектакль станет попыткой разговора с современным ребенком на понятном ему языке. Режиссер стремится к тому, чтобы юный зритель, сидя в зале, стал настоящим сотворцом спектакля по мотивам сказки о девочке Герде и мальчике Кае.
24 марта, 16:00, 25 марта, 12:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: 300 рублей, 6+.
Jah Khalib в Самаре
В воскресенье, 25 марта, в наш город приедет один из самых популярных на сегодняшний день рэп-исполнителей Jah Khalib. В Самаре певец представит публике новые песни и старые хиты.
25 марта, 20:00, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цена билета:1300-3000 рублей, 12+.
«Дамские штучки» в музее Алабина
В эти выходные самарцы смогут посетить новую выставку в музее Алабина. Она раскроет мир женщины сквозь призму вещей, окружавших представительниц прекрасной половины человечества в прошлом и продолжающих окружать в настоящем: наряды, туалетные принадлежности и множество милых женскому сердцу мелочей.
Посетителей ждет дамский уголок, где воссоздана атмосфера XIX-XX столетий, интерактивный столик, где можно примерить парик или поставить мушку по всем правилам этикета.
Выставка откроется в среду, 21 марта, и будет работать до 21 сентября. Телефон для справок 8 (846) 333-64-23.
24-25 марта, 10:00-18:00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: 100 рублей, 6+.
Интерактивное занятие по сказкам Алексея Толстого
В воскресенье, 25 марта, в самарском литмузее пройдет занятие для детей и их родителей «Сундук сказок Алексея Толстого: авторские и русские народные сказки». Посетители познакомятся с творчеством писателя и проведут инсценировку одной из сказок Алексея Толстого. Также будут подготовлены разнообразные интересные задания, загадки и игры.
25 марта, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 7+.
Юбилей «Радуги»
В субботу, 24 марта, культурно-выставочному центру «Радуга» исполняется 20 лет. В честь юбилея сотрудники центра подготовили детскую и взрослую программы.
Для детей будет подготовлено путешествие по разным странам и эпохам, юные гости центра узнают об особенностях культур Древнего Египта, Древней Греции, Японии, Индии и средневековой Европы (программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет).
Взрослые гости «Радуги» смогут посетить экскурсии по темам: «Флоренция. Колыбель Возрождения» и «Русская живопись». Экскурсии будут проходить одновременно, поэтому нужно будет выбрать одну из них. Обязательная предварительная запись в культурно-выставочный центр здесь.
24 марта, культурно-выставочный центр «Радуга» (улица Мичурина, 23)
Вход свободный, 6+.
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