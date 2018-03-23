Выходные в Самаре: празднуем 20-летие выставочного центра «Радуга», подпеваем Jah Khalib и открываем сундук сказок Алексея Толстого



















































































25 марта, 20:00, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)

Цена билета:1300-3000 рублей, 12+.

В субботу, 24 марта, и в воскресенье, 25 марта, театр «Город» покажет премьеру детского спектакля «Снежная королева». По сообщению организаторов, спектакль станет попыткой разговора с современным ребенком на понятном ему языке. Режиссер стремится к тому, чтобы юный зритель, сидя в зале, стал настоящим сотворцом спектакля по мотивам сказки о девочке Герде и мальчике Кае.24 марта, 16:00, 25 марта, 12:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)Цена билета: 300 рублей, 6+.В воскресенье, 25 марта, в наш город приедет один из самых популярных на сегодняшний день рэп-исполнителей Jah Khalib. В Самаре певец представит публике новые песни и старые хиты.В эти выходные самарцы смогут посетить новую выставку в музее Алабина. Она раскроет мир женщины сквозь призму вещей, окружавших представительниц прекрасной половины человечества в прошлом и продолжающих окружать в настоящем: наряды, туалетные принадлежности и множество милых женскому сердцу мелочей.Посетителей ждет дамский уголок, где воссоздана атмосфера XIX-XX столетий, интерактивный столик, где можно примерить парик или поставить мушку по всем правилам этикета.Выставка откроется в среду, 21 марта, и будет работать до 21 сентября. Телефон для справок 8 (846) 333-64-23.24-25 марта, 10:00-18:00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)Цена билета: 100 рублей, 6+.В воскресенье, 25 марта, в самарском литмузее пройдет занятие для детей и их родителей «Сундук сказок Алексея Толстого: авторские и русские народные сказки». Посетители познакомятся с творчеством писателя и проведут инсценировку одной из сказок Алексея Толстого. Также будут подготовлены разнообразные интересные задания, загадки и игры.25 марта, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)Цена билета: 150 рублей, 7+.В субботу, 24 марта, культурно-выставочному центру «Радуга» исполняется 20 лет. В честь юбилея сотрудники центра подготовили детскую и взрослую программы.Для детей будет подготовлено путешествие по разным странам и эпохам, юные гости центра узнают об особенностях культур Древнего Египта, Древней Греции, Японии, Индии и средневековой Европы (программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет).Взрослые гости «Радуги» смогут посетить экскурсии по темам: «Флоренция. Колыбель Возрождения» и «Русская живопись». Экскурсии будут проходить одновременно, поэтому нужно будет выбрать одну из них. Обязательная предварительная запись в культурно-выставочный центр здесь.24 марта, культурно-выставочный центр «Радуга» (улица Мичурина, 23)Вход свободный, 6+.