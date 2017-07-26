Возле Ладьи появился трехметровый футболист

В скором времени на улицах города появятся двухметровые матрешки, композиции «Бутса и мяч», топиарные фигуры «Летящий мяч», «Человечек с мячом» и «Мяч на волнах».Отметим, что лицевое покрытие фигур является имитацией стриженого газона, стойкого к воздействию окружающей среды, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.