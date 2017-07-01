Волжское шоссе сделают светлее до ноября этого года
На участке магистрали от улицы Демократической до Московского шоссе сделают новое наружное освещение.
Согласно техзаданию, победитель торгов должен будет расчистить нужную территорию протяженностью 3, 2 км от древесно-кустарниковой растительности, проложить силовой кабель, установить металлическую граненую опору, кронштейны консольного типа и светильники для наружного освещения с натриевыми лампами, после чего благоустроить прилегающую территорию.
Работы должны быть выполнены до 1 ноября этого года. Начальная цена контракта – 35,1 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 21 июля.
Напомним, в марте этого года с ООО «Самарадорстрой» был заключен контракт на ремонт вышеназванного участка шоссе на сумму 215 млн рублей. Срок завершения ремонта по государственному контракту - 31 октября текущего года, однако на сегодняшний день почти на 90% выполнено фрезерование участка, а также до конца месяца на 70% будет выполнена укладка выравнивающего слоя и на 80% - уширение автодороги. Это позволит завершить ремонт дороги раньше положенного срока.
Согласно техзаданию, победитель торгов должен будет расчистить нужную территорию протяженностью 3, 2 км от древесно-кустарниковой растительности, проложить силовой кабель, установить металлическую граненую опору, кронштейны консольного типа и светильники для наружного освещения с натриевыми лампами, после чего благоустроить прилегающую территорию.
Работы должны быть выполнены до 1 ноября этого года. Начальная цена контракта – 35,1 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 21 июля.
Напомним, в марте этого года с ООО «Самарадорстрой» был заключен контракт на ремонт вышеназванного участка шоссе на сумму 215 млн рублей. Срок завершения ремонта по государственному контракту - 31 октября текущего года, однако на сегодняшний день почти на 90% выполнено фрезерование участка, а также до конца месяца на 70% будет выполнена укладка выравнивающего слоя и на 80% - уширение автодороги. Это позволит завершить ремонт дороги раньше положенного срока.
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