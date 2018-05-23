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Во время ЧМ-2018 продукты к магазинам будут подвозить на ГАЗелях

Напомним, въезд большегрузов в город будет закрыт с 6:00 до 24:00 с 14 июня по 17 июля.

По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, подвозить продукты к магазинам их владельцы будут на ГАЗелях.

Кроме того, отдельные решения проработаны по АЗС, которые попали в зону аккредитации (в том числе и заправки на Московском шоссе). Бензовозы будут подвозить топливо с 13:00 до 15:00.
Дата: 23 мая 2018 , 17:05
159
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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