Во время ЧМ-2018 продукты к магазинам будут подвозить на ГАЗелях

По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, подвозить продукты к магазинам их владельцы будут на ГАЗелях.Кроме того, отдельные решения проработаны по АЗС, которые попали в зону аккредитации (в том числе и заправки на Московском шоссе). Бензовозы будут подвозить топливо с 13:00 до 15:00.