Владимир Данченков вступил в должность начальника Самарской таможни
Приказ о его назначении был подписан 30 мая.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, до данного назначения Владимир Данченков, являющийся полковником таможенной службы, занимал должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления – начальника тыловой службы.
Карьеру в таможенных органах он начал в 2001 году в должности инспектора Видновского таможенного поста Московской западной таможни, а затем стал заместителем начальника данного поста. С 2009 года Владимир Данченков был назначен заместителем начальника Электростальского таможенного поста Ногинской таможни Центрального таможенного управления, а через два года стал первым заместителем начальника Курской таможни, а затем начальником Краснодарской таможни Южного таможенного управления. В 2014 году Владимир Данченков возглавил Балтийскую таможню, в которой прослужил до перевода в 2015 году в Приволжское таможенное управление.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, до данного назначения Владимир Данченков, являющийся полковником таможенной службы, занимал должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления – начальника тыловой службы.
Карьеру в таможенных органах он начал в 2001 году в должности инспектора Видновского таможенного поста Московской западной таможни, а затем стал заместителем начальника данного поста. С 2009 года Владимир Данченков был назначен заместителем начальника Электростальского таможенного поста Ногинской таможни Центрального таможенного управления, а через два года стал первым заместителем начальника Курской таможни, а затем начальником Краснодарской таможни Южного таможенного управления. В 2014 году Владимир Данченков возглавил Балтийскую таможню, в которой прослужил до перевода в 2015 году в Приволжское таможенное управление.
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