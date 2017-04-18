Виновник смертельного ДТП на Гагарина пытался скрыться от полицейских. ВИДЕО
Напомним, дорожный инцидент со смертельным исходом произошел 17 апреля в начале третьего ночи на пересечении улиц Гагарина и Карбышева.
Как пояснила sgpress.ru заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова, сотрудники ДПС попытались остановить 19-летнего водителя на Фольксваген Поло, который проехал на красный сигнал светофора. Молодой человек проигнорировал требования полицейских и попытался от них скрыться.
Камера видерегистратора зафиксировала, что скорость автомобилиста во время погони превышала 140 км/ч, а сам он неоднократно создавал аварийные ситуации.
На пересечении улиц Гагарина и Авроры экипаж ДПС сбавил скорость из-за красного сигнала светофора на перекрестке, после чего продолжил преследование. Финалом стало столкновение Фольксвагена с Ладой Грантой, стоявшей на перекрестке улиц Гагарина и Карбышева. После удара иномарку отбросило на стоящий рядом с Ладой автомобиль Джили.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи». Известно, что у погибшей осталось двое детей. 21 - летний водитель и еще двое пассажиров этой машины - 27-летняя женщина и 30 - летний мужчина с травмами были доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка.
Как пояснила sgpress.ru заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова, сотрудники ДПС попытались остановить 19-летнего водителя на Фольксваген Поло, который проехал на красный сигнал светофора. Молодой человек проигнорировал требования полицейских и попытался от них скрыться.
Камера видерегистратора зафиксировала, что скорость автомобилиста во время погони превышала 140 км/ч, а сам он неоднократно создавал аварийные ситуации.
На пересечении улиц Гагарина и Авроры экипаж ДПС сбавил скорость из-за красного сигнала светофора на перекрестке, после чего продолжил преследование. Финалом стало столкновение Фольксвагена с Ладой Грантой, стоявшей на перекрестке улиц Гагарина и Карбышева. После удара иномарку отбросило на стоящий рядом с Ладой автомобиль Джили.
В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи». Известно, что у погибшей осталось двое детей. 21 - летний водитель и еще двое пассажиров этой машины - 27-летняя женщина и 30 - летний мужчина с травмами были доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка.
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