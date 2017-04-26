Ветераны Самарской области смогут бесплатно позвонить и отправить телеграммы однополчанам в канун 9 мая
Такая возможность предоставляется с 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях региона, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению.
Как сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России», участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из региональных почтовых отделений.
Кроме того, ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны в переговорных пунктах почтовых отделений как по России, так и в страны ближнего зарубежья общей продолжительностью разговоров до 100 минут.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
Как сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России», участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из региональных почтовых отделений.
Кроме того, ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны в переговорных пунктах почтовых отделений как по России, так и в страны ближнего зарубежья общей продолжительностью разговоров до 100 минут.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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