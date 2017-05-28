Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева провели в самарской филармонии музыкально-поэтический вечер

Признанные мэтры театра и кино Валерий Гаркалин (народный артист России, актер Театра Сатиры, звезда фильма «Ширли-мырли») и Ольга Прокофьева (заслуженная артистка России, актриса Театра им. Вл. Маяковского, звезда сериала «Моя прекрасная няня») привезли в Самару необычную для своих комедийных образов концертную программу.



Название выбрано не случайно. «Кто знает - вечность или миг…» - строчка из стихотворения нашей великой современницы - Беллы Ахмадулиной. Да и весь формат вечера - дань памяти этому непревзойденному поэту- «шестидесятнику».



Вместе с любимцами публики на самарских подмостках выступил победитель и лауреат международных и всероссийских конкурсов актер Виталий Гребенников, поистине шикарно исполнивший романсы. А молодой талантливый пианист и композитор Александр Браже с первой же минуты концерта покорил зрительный зал бархатными звуками фортепиано.



Но все же пристальное внимание было приковано к главным героям действа - Валерию Гаркалину и Ольге Прокофьевой. Благодаря этой красивой актерской паре стихотворения Беллы Ахмадулиной предстали перед самарским зрителем в совершенно новом свете. Звенящий нерв строчек Ахмадулиной артисты искусно сочетали с легкостью прозы Надежды Тэффи и Аркадия Аверченко. Их короткие юмористические рассказы давали зрителю отдохнуть от высокого напряжения поэзии ярчайшей представительницы поколения «шестидесятников».



После концерта нам удалось немного побеседовать с артистами.



«СГ»: Ольга Евгеньевна, как Вам работается в тандеме с Валерием Гаркалиным?



Ольга Прокофьева: Нашему тандему уже много лет. С Валерием Борисовичем мы давно играем вместе в нескольких драматических спектаклях. Поэтому в этом замечательном проекте все мы давние друзья. Идея создания этой программы родилась в стенах Московской филармонии. Нас пригласили, и мы с Валерием Борисовичем вдруг поняли, что любим одни и те же стихи, нам нравятся почти одни и те же авторы. И тогда мы осознали, что все это уже нельзя держать в себе, надо выпустить это вдохновение и где-то исполнить, собрав весь материал в единую гармонию! Так и родилась наша нынешняя концертная программа, которую мы из-за сложных рабочих графиков, к сожалению, исполняем не так часто, как хотелось бы… Но когда мы объединяемся на одной сцене, то, конечно, испытываем чувство ужасной гордости, что имеем возможность дарить такие прекрасные стихи и исполнять такие великолепные песни!



«СГ»: Валерий Борисович, зрители все же больше привыкли видеть Вас в комедийных образах. А как вживались в ново амплуа?



Валерий Гаркалин: Это амплуа для меня далеко не новое. Поэзия уже очень давно органично вжилась в мою жизнь. Да и вообще артисты - это же чисто поэтические люди, изначально обладающие ярко выраженными качествами поэтического восприятия мира. Беллу Ахмадулину практически никто из артистов даже не пытался зачитать, потому что Белла сама так исполняла свои стихи, что перечитать ее было абсолютно невозможно и бессмысленно. Но мы с Олей поставили перед собой нелегкую задачу: прочесть стихи Ахмадулиной так, как если бы мы их сами написали! И судя по реакции зрителя, у нас это получилось.



«СГ»: Программа как-то видоизменяется, чем-то дополняется?



О.П.: Да! Она и меняется, и дополняется. Иногда какие-то моменты приходится делать чуть покомпактнее. А в другой раз, наоборот, в процессе подготовки рождается что-то новое. Например, в моей части много стихов о зиме и снеге. Это несколько тяжелит, так как в Самару мы приехали в самый расцвет природы. Поэтому я предложила заменить кое-какие творения Беллы Ахмадулиной на более теплые, чтобы было больше о любви, о надежде, о радости.



«СГ»: Самара уже не первый город, где вы проводите свой музыкально-поэтический вечер. А наша самарская публика чем-то отличается от зрителей в других городах?



В.Г.: Верно, у Самары есть своя специфика, для нас очень отрадная. Ваш город из тех, что не любит «попсу» в широком ее проявлении. Думающая публика, глубоко мыслящая и в большинстве своем интеллигентная. Да и вообще, знаете, к нам приходят те, кто знает и любит Госпожу Поэзию... У концерта сложилась уже своя аудитория. Ведь это чтецкая программа. И она очень полезна как для души, так и для мозга.