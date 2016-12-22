В технопарке «Жигулевская долина» может появиться детский центр

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к сотрудничеству приглашаются организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию молодежи (техническое направление), профессиональной подготовке и профессиональному ориентированию детей школьного возраста, а также организации, занимающиеся вопросами самоопределения молодежи.Заявки принимаются в виде письма на имя руководителя. Более подробную информацию можно получить по телефону (8482) 27-07-25.Технопарк «Жигулевская долина», расположенный в Тольятти на Южном шоссе, 165, был открыт в конце декабря 2014 года. Общая площадь его помещений составляет более 55 тыс. кв. м.