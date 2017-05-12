В театре «Самарская площадь» поставят комедию итальянского драматурга
В апреле «Самарская площадь» приступила к работе над новым спектаклем. По приглашению художественного руководителя театра Евгения Дробышева в Самару приехала режиссер Ирина Керученко (Москва). Труппа работает над постановкой пьесы итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо.
Премьера спектакля запланирована на начало нового сезона (сентябрь).
Ирина Керученко в 2005 году окончила Школу-студию МХАТ (режиссерская группа Камо Гинкаса). Режиссер уже имеет опыт работы с самарским театром. В 2015 году она поставила спектакль «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского. Спектакль стал лауреатом XIX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Достоевского в Старой Руссе («Лучший спектакль» и «Лучшая режиссура»), премии «Самарская театральная муза» («Лучшая мужская роль» - Владимир Лоркин, «Лучшая женская роль второго плана» - Виктория Просвирина и «Лучшая роль молодой актрисы» - Екатерина Репина) и премии «Браво!» («Лучшая мужская роль» - Владимир Лоркин).
Премьера спектакля запланирована на начало нового сезона (сентябрь).
Ирина Керученко в 2005 году окончила Школу-студию МХАТ (режиссерская группа Камо Гинкаса). Режиссер уже имеет опыт работы с самарским театром. В 2015 году она поставила спектакль «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского. Спектакль стал лауреатом XIX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Достоевского в Старой Руссе («Лучший спектакль» и «Лучшая режиссура»), премии «Самарская театральная муза» («Лучшая мужская роль» - Владимир Лоркин, «Лучшая женская роль второго плана» - Виктория Просвирина и «Лучшая роль молодой актрисы» - Екатерина Репина) и премии «Браво!» («Лучшая мужская роль» - Владимир Лоркин).
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