В связи с потеплением в Самаре увеличился риск схода снега и наледи с крыш зданий
На текущей неделе коммунальщикам города предстоит усилить расчистку кровель и козырьков подъездов многоквартирных домов.
Это поручение заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельcкого, которое он озвучил на плановом совещании.
- Расчистку следует вести своевременно, максимально соблюдая технику безопасности, - обратился Юрий Козельский к представителям управляющих компаний и администраций районов.
Требования к работам на высоте ужесточены по инициативе главы Самары Олега Фурсова. К расчистке кровель в сезон привлекаются только промышленные альпинисты, прошедшие специальную подготовку. Кровельщики должны обладать отменным здоровьем, легко управляться со страховочным оборудованием и знать правила безопасности наизусть.
Горожанам следует быть предельно внимательными, в том числе обходить места, огражденные защитной летной.
Это поручение заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельcкого, которое он озвучил на плановом совещании.
- Расчистку следует вести своевременно, максимально соблюдая технику безопасности, - обратился Юрий Козельский к представителям управляющих компаний и администраций районов.
Требования к работам на высоте ужесточены по инициативе главы Самары Олега Фурсова. К расчистке кровель в сезон привлекаются только промышленные альпинисты, прошедшие специальную подготовку. Кровельщики должны обладать отменным здоровьем, легко управляться со страховочным оборудованием и знать правила безопасности наизусть.
Горожанам следует быть предельно внимательными, в том числе обходить места, огражденные защитной летной.
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