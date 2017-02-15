В связи с потеплением в Самаре увеличился риск схода снега и наледи с крыш зданий

Это поручение заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельcкого, которое он озвучил на плановом совещании.- Расчистку следует вести своевременно, максимально соблюдая технику безопасности, - обратился Юрий Козельский к представителям управляющих компаний и администраций районов.Требования к работам на высоте ужесточены по инициативе главы Самары Олега Фурсова. К расчистке кровель в сезон привлекаются только промышленные альпинисты, прошедшие специальную подготовку. Кровельщики должны обладать отменным здоровьем, легко управляться со страховочным оборудованием и знать правила безопасности наизусть.Горожанам следует быть предельно внимательными, в том числе обходить места, огражденные защитной летной.