В связи с кражами пожертвований в Самаре разыскивается мужчина

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, по предварительной версии, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии.Полицейские просят всех, кому известна его личность или место нахождения, сообщить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).По фактам хищений пожертвований, суммы которых не установлены, проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения согласно действующему законодательству.