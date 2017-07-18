В столкновении Ниссана и Мицубиши погибло четверо
ДТП со смертельным исходом произошло во вторник, 18 июля, около 11 часов дня на 27 км трассы «Обводная» в Волжском районе.
По предварительным данным полицейских, водитель Ниссан Террано при обгоне выехал на «встречку» и врезался в Мицубиши Лансер.
В результате ДТП оба водителя, а также две пассажирки Ниссана, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады «скорой». Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении Ниссана, получил травмы. Данные погибших и пострадавшего уточняются.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным полицейских, водитель Ниссан Террано при обгоне выехал на «встречку» и врезался в Мицубиши Лансер.
В результате ДТП оба водителя, а также две пассажирки Ниссана, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады «скорой». Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении Ниссана, получил травмы. Данные погибших и пострадавшего уточняются.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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