В столкновении Ниссана и Мицубиши погибло четверо

По предварительным данным полицейских, водитель Ниссан Террано при обгоне выехал на «встречку» и врезался в Мицубиши Лансер.В результате ДТП оба водителя, а также две пассажирки Ниссана, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады «скорой». Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении Ниссана, получил травмы. Данные погибших и пострадавшего уточняются.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.